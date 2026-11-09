La cifra de muertes por dengue se elevó a 7 en La Libertad hasta la Semana Epidemiológica (EP) 43 (25-31 de octubre), indica el Ministerio de Salud (Minsa) a través de la Sala Situacional de Enfermedades Metaxénicas, del Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades (CDC).

El número es 700% superior al año pasado, que en el mismo periodo cerró con cero fallecidos

EN ROJO

En el cuadro “Tendencia semanal de defunciones según tipo de diagnóstico, 2021-2026”, la misma entidad precisa que estos decesos fueron registrados en las semanas epidemiológicas 32 (9-15 de agosto), 33 (16-22 de agosto), 36 (6-12 de septiembre), 39 (27 de septiembre-3 de octubre), 42 (18-24 de octubre) y 43 (25-31 de octubre); en esta última dos casos.

A nivel nacional, son 101 las personas que han perdido la vida por este mal y La Libertad ocupa el sexto lugar (6.93%). Encabeza este cuadro Lambayeque, con 25 casos, y le siguen, hasta el quinto puesto, Piura (17), San Martín (17), Madre de Dios (9) y Ucayali (7).

Luego de La Libertad figuran Amazonas (5), Lima (4), Pasco (3). Loreto (3), Cuzco (1) y Áncash (1).

Hasta la SE 43 de 2025, el país sumó un total de 52 defunciones por dengue; es decir, hay una variación de 94% con respecto al mismo periodo de este año.

GORE

Ayer este Diario intentó conocer la versión del gerente regional de Salud, Gerardo Florián Gómez, pero en la misma entidad señalaron que no podía atendernos por encontrarse ocupado en el traslado de una bebé de dos meses de edad a Lima por otra enfermedad.

No obstante, en una nota de prensa enviada también ayer por el Gobierno Regional de La Libertad se indica que, de acuerdo con una última exposición de Florián Gómez, en este departamento “hay cinco fallecidos confirmados y [otros] cinco en investigación”.

“La región registra 18,896 casos totales de dengue (13,413 confirmados y 5,483 probables)”, precisa el comunicado.

LUCHA

Pese a este escenario y a que la misma Geresa declaró Alerta Epidemiológica Regional N°02-2026 ante el incremento sostenido de casos de dengue en diferentes localidades del departamento, la entidad sanitaria aseveró que La Libertad ocupa el primer lugar a nivel nacional en vacunación contra esta enfermedad.

“[...] La Libertad ocupa el primer lugar a nivel nacional en el avance de aplicación de la primera dosis de vacunación contra el dengue, alcanzando las 17,543 dosis aplicadas en los distritos priorizados (78,5% de avance). Esto demuestra el esfuerzo denodado de nuestro personal de salud en primera línea”, destacó el galeno, según la referida nota de prensa.

SITUACIÓN

A nivel nacional, La Libertad es la región con más casos de dengue y la situación podría agravarse debido a la presencia de lluvias provocadas por el fenómeno El Niño.

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