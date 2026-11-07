Ante el incremento sostenido de casos de dengue en diferentes localidades de la región La Libertad, la Gerencia Regional de Salud (Geresa) declaró ayer Alerta Epidemiológica Regional N°02-2026.

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De acuerdo con lo precisado en el comunicado, durante las últimas 10 semanas se ha registrado el avance de esta enfermedad en distritos de las provincias de Trujillo, Chepén, Pacasmayo y Ascope.

Esta situación se presenta en un contexto marcado por el desarrollo del fenómeno El Niño Costero y El Niño Global 2026-2027, cuyas condiciones climáticas podrían favorecer la proliferación del mosquito Aedes aegypti, principal transmisor del dengue.

REDOBLAR ESFUERZOS

El objetivo de esta medida es fortalecer la vigilancia epidemiológica, control larvario, nebulización espacial (fumigación), búsqueda de casos y acelerar la atención en los establecimientos de salud.

Según cifras de la Sala Situacional de Enfermedades Metaxénicas del Ministerio de Salud, en la región La Libertad se registran 17, 953 casos confirmados de dengue.

La provincia de Trujillo es la que más casos reporta con 10,984. Le siguen Virú (3,558), Chepén (1,808), Pacasmayo (1,072), Ascope (473) y Gran Chimú (59).

AL DETALLE

En la provincia de Trujillo, el distrito más afectado por el dengue es La Esperanza con 2,326 casos. Continúan Trujillo (2,132), El Porvenir (2,049), Florencia de Mora (1,837), Alto Trujillo (1,317), Huanchaco (480), Laredo (444), Moche (168) y Salaverry (118).

Ante este escenario, la Geresa exhortó a la población a sumarse al trabajo de prevención y recomendó eliminar recipientes que acumulen agua; lavar, escobillar y tapar correctamente los depósitos de almacenamiento, así como retirar objetos en desuso que puedan convertirse en criaderos del mosquito. Además, pidió permitir el ingreso del personal de salud debidamente identificado para realizar inspecciones domiciliarias.

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