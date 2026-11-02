Restan 59 días para que concluya la gestión del actual Gobierno Regional (GORE) La Libertad y una de sus unidades ejecutoras, la Gerencia Regional de Salud (Geresa), reporta un pobre y lento avance del presupuesto que se le asignó para realizar adquisiciones y ejecutar proyectos de construcción y mejoramiento de establecimientos.

De acuerdo al Seguimiento de la Ejecución Presupuestal (Consulta Amigable) del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), la administración del gerente Gerardo Florián Gómez cuenta con un Presupuesto Institucional Modificado (PIM) de S/ 56,584,173 y a la fecha solo ha devengado S/ 10,410,563, lo que equivale al 18%.

Según recomendaciones del MEF, a estas alturas del año, un avance razonable de la ejecución presupuestal debería alcanzar en adquisiciones el 85% y en proyectos de mejoramiento de establecimientos de salud entre el 70 y 80%.

AL DETALLE

En el papel, la Geresa La Libertad tiene 67 proyectos de inversión debidamente presupuestados, pero solo nueve de ellos registran avances; mientras que otros 58 reportan 0% de gasto.

El lote más grande tiene que ver con la compra de 51 ambulancias, cuyo fin es fortalecer el sistema de atención prehospitalaria y garantizar una respuesta más rápida frente a emergencias en toda la región. El proceso para la adquisición se inició en junio de este año y la inversión supera los S/ 25 millones.

Las provincias beneficiadas son siete y su distribución será de la siguiente manera: Chepén (3), Julcán (5), Otuzco (8), Pacasmayo (2), Sánchez Carrión (8), Pataz (9), Virú (8), Trujillo (7) y Ascope (1).

La Geresa también tiene proyectada la compra de calderos, lavadoras y secadoras automáticas, además de otros activos, para el Hospital Belén de Trujillo. Esto está valorizado en S/ 5,502,215, pero a la fecha solo se ha devengado S/ 488,919. El avance es del 8%.

NO AVANZAN

No obstante, esta unidad ejecutora del GORE La Libertad tiene programado el mejoramiento del centro de salud Santo Toribio de Mogrovejo, situado en el distrito de Florencia de Mora, por S/ 11,244,433. Sin embargo, la obra no empieza.

Asimismo, está el proyecto de ampliación del servicio de atención de salud en el barrio 1 del distrito de Alto Trujillo, por S/ 293,478. Esta iniciativa registra 0% de avance.

En una situación similar se encuentra la construcción de la casa de fuerza del Hospital Belén de Trujillo. Para esta obra se cuenta con un presupuesto de S/ 2,187,650, pero no se ha invertido ni un sol.

En el distrito de Huayo, Pataz, también se ha programado un proyecto de mejoramiento en el centro de salud, por S/ 659,925. Acá tampoco se ha avanzado nada.

Ante esta situación, Gerardo Florián reconoció que el mayor porcentaje de esos recursos se encuentra en la licitación de ambulancias. “Está en proceso y yo no puedo pagar mientras algo no ha llegado. No se trata de gastar por gastar, hay que respetar el debido proceso administrativo. Ahora, ese presupuesto no se pierde. Si el equipo llega el 2 de enero (de 2027) se pagará esa fecha”, acotó el funcionario.

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