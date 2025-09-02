El Instituto Geofísico del Perú (IGP) informó que un sismo de magnitud 5.0 se registró este martes 2 de septiembre a las 2:50 p.m., con epicentro a 67 kilómetros al oeste de la ciudad de Pisco, en la región Ica.

De acuerdo con el reporte oficial, el movimiento telúrico tuvo una profundidad de 38 kilómetros y alcanzó una intensidad de nivel IV en Pisco, lo que significa que fue percibido con claridad por la población, aunque sin reportes inmediatos de daños materiales ni víctimas.

Detalles del sismo en Pisco

Magnitud : 5.0

: 5.0 Hora local : 14:50:09

: 14:50:09 Profundidad : 38 km

: 38 km Latitud/longitud : -13.67 / -76.82

: -13.67 / -76.82 Referencia : 67 km al oeste de Pisco, región Ica

: 67 km al oeste de Pisco, región Ica Intensidad: IV en Pisco

REPORTE SÍSMICO

IGP/CENSIS/RS 2025-0582

Fecha y Hora Local: 02/09/2025 14:50:09

Magnitud: 5.0

Profundidad: 38km

Latitud: -13.67

Longitud: -76.82

Intensidad: IV Pisco

Referencia: 67 km al O de Pisco, Pisco - Ica — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) September 2, 2025

Perú en el Cinturón de Fuego

El IGP recordó que el Perú forma parte del Cinturón de Fuego del Pacífico, una de las zonas sísmicas más activas del mundo, por lo que los movimientos telúricos son frecuentes. Las autoridades recomiendan a la ciudadanía mantener la calma, revisar los planes familiares de emergencia y tener lista una mochila de seguridad ante posibles réplicas.