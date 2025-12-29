Tras la evaluación técnica realizada por las autoridades, se confirmó que 28 instituciones educativas presentan distintos niveles de afectación a consecuencia del sismo de magnitud 6.0, ocurrido el 27 de diciembre, con epicentro al oeste de Chimbote, en la provincia del Santa, región Áncash.

La información corresponde a un reporte actualizado, hasta las 20:00 horas del domingo 28, del Programa Presupuestal de Reducción de la Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres (Prevaed) Áncash.

Distritos y colegios con daños

Los colegios afectados se ubican en los distritos de Chimbote, Nuevo Chimbote, Santa y Coishco. Entre las instituciones educativas evaluadas figuran:

I.E. 88032

I.E. 89551

I.E. 88389 Juan Valer Sandoval

Erasmo Roca

Inmaculada de la Merced

José Santos Chocano

Víctor Andrés Belaunde

Alfonso Ugarte (I.E. 88021)

CEBE 01

Abad López de la Cruz, entre otras, hasta completar 28 locales escolares.

Las afectaciones corresponden principalmente a daños estructurales leves y moderados, los cuales continúan siendo evaluados por los equipos técnicos.

Coordinación con el sector Educación

La especialista del Prevaed UGEL Santa, en coordinación con el equipo Prevaed Áncash, informó oportunamente sobre las afectaciones al Centro de Operaciones de Emergencia Sectorial del Ministerio de Educación, a fin de activar los protocolos correspondientes.

El Prevaed Áncash continúa con el monitoreo permanente, priorizando la seguridad de la comunidad educativa.

Gobierno Regional mantiene monitoreo regional

El Gobierno Regional de Áncash, a través de la Oficina Regional de Gestión del Riesgo de Desastres, viene realizando acciones de monitoreo en las 20 provincias de la región, en coordinación con la Plataforma Regional de Defensa Civil, el Centro de Operaciones de Emergencia Regional y el Grupo de Intervención Rápida para Emergencias y Desastres (GIRED).

Daños en el Desembarcadero Pesquero Artesanal

Por otro lado, la Dirección Regional de la Producción de Áncash informó que, tras una réplica registrada en la víspera, se produjo la caída parcial del cielo raso en el área de tareas previas del Desembarcadero Pesquero Artesanal de Chimbote.

La directora regional de Producción, Olivia Longobardi, precisó que la afectación no compromete la operatividad del desembarcadero y que no se reportaron daños personales. Añadió que los demás DPA de la región continúan operando con normalidad.

58 sismos sentidos en la región en 2025

El COER Áncash informó además que, hasta el 28 de diciembre de 2025, se han registrado 58 sismos sentidos en la región. El último ocurrió a las 23:03:07 horas, con una magnitud de 3.9, y epicentro ubicado a 67 kilómetros al oeste de Chimbote.