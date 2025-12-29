Un fuerte sismo de magnitud 6,0 remeció la costa del norte de Perú la noche del sábado, dejando al menos más de una veintena de personas lesionadas y múltiples daños materiales, según informes oficiales.

El movimiento telúrico, registrado a las 21:51 horas con epicentro a 67 kilómetros al oeste de Chimbote, región Áncash, y una profundidad de 52 km, también fue sentido en numerosas regiones del país, incluyendo Lima y zonas del norte peruano como La Libertad, en donde siete viviendas quedaron afectadas por el sismo..

El Ministerio de Salud (Minsa) informó que 25 personas resultaron heridas por el sismo y sus efectos, de las cuales 12 permanecen hospitalizadas y 13 ya fueron dadas de alta tras recibir atención médica. Las lesiones reportadas incluyen golpes, crisis nerviosas y lesiones menores derivadas de caídas o de la evacuación de edificaciones.

DAÑOS

Uno de los focos de impacto material más preocupantes ha sido el Hospital La Caleta en Chimbote, cuyas instalaciones sufrieron daños considerables. Según el director del nosocomio, la rotura de una tubería provocó la inundación de áreas administrativas y afectó consultorios, además de rajaduras en paredes y caída de baldosas en distintos servicios, generando alarma entre el personal y pacientes. A pesar de ello, el establecimiento sigue operativo mientras se evalúan los perjuicios estructurales.

En la provincia del Santa y distritos cercanos como Coishco y Nuevo Chimbote, vecinos reportaron rajaduras en viviendas, caída de objetos y pánico colectivo, con muchas personas saliendo a las calles tras el temblor principal y sus réplicas.

De acuerdo a los estudios técnicos realizados por Ingemmet, se identificaron 11 zonas críticas por peligros geológicos en Áncash y 4 en La Libertad. Estos podrían reactivarse como consecuencia de movimientos sísmicos en la zona.

En cuanto a Áncash, las zonas críticas se ubican en Bolognesi (5), Huari (4), Huaylas (1) y Recuay (1). Mientras que, en La Libertad, estas zonas se localizan en las provincias de Otuzco (2), Chepén (1) y Sánchez Carrión (1)..

Mientras tanto, en Chimbote un nuevo movimiento telúrico de magnitud 5.1 se reportó este domingo a las 6:19 p.m., según el Instituto Geofísico del Perú (IGP). Asimismo, minutos más tarde se volvió a sentir una réplica de 3.8 en provincia del Santa en Áncash, con profundidad de 42 kilómetros.