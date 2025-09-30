Las habilidades digitales ya no son opcionales: se han convertido en la nueva base de la equidad y el acceso a oportunidades. Así lo afirmó Sophia Mendoza, directora de Instructional Technology Initiative – L.A. Unified, durante su participación en la Semana de la Innovación Educativa 2025, organizada por Santillana en Lima.

Según Mendoza, a pesar de contar con 93 universidades licenciadas, en el Perú solo entre el 5 y 6 % ofrece carreras especializadas en Inteligencia Artificial (IA). Aunque algunas instituciones han incorporado módulos sobre IA en sus planes de estudio, el país aún se encuentra por detrás de sus vecinos regionales como Chile, Brasil y Uruguay, que ya cuentan con mayor infraestructura tecnológica, políticas públicas y programas académicos consolidados.

“Para el 2030, las escuelas que no logren integrar la inteligencia artificial no solo se quedarán atrás, sino que corren el riesgo de volverse obsoletas en la preparación de los estudiantes para el futuro”, advirtió la especialista.

Durante su exposición titulada “Certificación y formación en habilidades digitales”, Mendoza presentó tres claves para acelerar la transformación digital en universidades y colegios del Perú:

Formación especializada: Ampliar la oferta de carreras, diplomados y certificaciones en inteligencia artificial y habilidades digitales. Inversión en infraestructura: Garantizar acceso a laboratorios, conectividad y plataformas educativas tecnológicas. Preparación de docentes y familias: Integrar a toda la comunidad educativa en el uso ético y responsable de la IA.

Para Mendoza, el reto es colectivo y urgente. “El Perú tiene una oportunidad única de liderar en América Latina si invierte en habilidades digitales y en el uso responsable de la inteligencia artificial en las escuelas. El futuro pertenece a quienes no solo adoptan nuevas tecnologías, sino a quienes garantizan que cada niño y educador pueda beneficiarse de ellas”, concluyó.

El evento formó parte de los Congresos Compartir Santillana y Richmond, realizados bajo el lema “Sé la escuela que el mundo necesita”, donde se reunieron expertos en innovación educativa de todo el continente.