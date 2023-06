Un juez de la Corte de Ayacucho ordenó tres meses de prisión preventiva contra el suboficial PNP Daslaf Vicentine Triviños Bolívar (34), como presunto autor de la comisión del delito contra la administración pública, en la modalidad de cohecho pasivo propio en el ejercicio de la función policial, en agravio del Estado.

El 23 de junio de 2023, el investigado, tras advertir que la licencia de conducir de un motociclista intervenido no se encontraba registrada en el sistema de licencias, le habría retenido sus documentos, manifestándole que su unidad motorizada sería internada en el depósito, solicitándole 100 soles para no internarla y devolverle sus documentos. Ante ello, el denunciante, al no tener el monto solicitado, le habría dicho que podría conseguir 50 soles, pactando la entrega para el mismo día en horas de la tarde; empero, cuando se apersonó al lugar pactado, no habría ubicado al agente del orden.

Al día siguiente, aproximadamente a las 15:05 horas, el motociclista se habría dirigido a inmediaciones de la sede policial, ubicada en la segunda cuadra del jirón Mariano Alarcón del distrito de Jesús Nazareno, a fin de solicitarle la devolución de sus documentos y entregarle el dinero solicitado y pactado. Seguidamente, Triviños Bolívar fue intervenido en flagrancia delictiva por el citado representante del Ministerio Público junto a personal de la Dirección Contra la Corrupción de la Policía Nacional del Perú (DIRCOCOR-PNP) en la Unidad de Tránsito y Seguridad Vial de la PNP, donde se obtuvo resultado positivo para luminiscencia verde brillante entre los dedos y las palmas de las manos del intervenido.

A razón de ello, al haber advertido que durante el encuentro el denunciante y el efectivo policial se aproximaron a un automóvil, propiedad del intervenido, que estaba estacionado en la avenida Abraham Valdelomar, cerca de la sede policial, se realizó el registro respectivo, hallando dos billetes de 20 soles y uno de 10 soles en el asiento del conductor, los cuales coincidieron plenamente al ser cotejados con las fotocopias efectuadas antes de la intervención..