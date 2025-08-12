Si realizaste prácticas preprofesionales o profesionales durante 12 meses continuos en la misma empresa y tu convenio finaliza, la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) recuerda que no pierdes el derecho al pago por los 15 días de descanso, incluso si no llegaste a disfrutarlos.

¿Cuánto recibirías? Si tu subvención mensual era de S/ 1130, te corresponden S/ 565 adicionales por el descanso no gozado.

Beneficio extra: Por cada seis meses de prácticas, generas derecho a media subvención adicional. Esto significa que al cumplir un año, obtienes otro S/ 565. En total, podrías recibir S/ 1130 extra al terminar el convenio.

Otros derechos como practicante:

Jornada máxima: 8 horas diarias o 48 semanales.

8 horas diarias o 48 semanales. Cobertura de salud: EsSalud o seguro privado.

EsSalud o seguro privado. Duración máxima: 12 meses, salvo excepciones reguladas.

Atención empleadores: No pagar, pagar incompleto o incumplir las condiciones de las prácticas son infracciones muy graves que pueden recibir sanciones.

Sunafil aconseja a los jóvenes revisar su convenio y solicitar formalmente el pago al terminar el periodo formativo, para evitar perder este beneficio.