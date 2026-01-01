La Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU) aprobó una ampliación excepcional de hasta doce meses al plazo de cierre de universidades y escuelas de posgrado que no obtuvieron licencia institucional, pero que todavía atienden estudiantes dentro del proceso de cese. La medida fue oficializada mediante la Resolución del Consejo Directivo N.º 0035-2025-SUNEDU-CD.

La disposición busca evitar que miles de alumnos queden sin posibilidad de culminar sus estudios debido al cierre definitivo de sus centros de formación.

No implica rehabilitación de la licencia

El organismo precisó que esta ampliación no significa que las universidades recuperen su licencia ni puedan captar nuevos estudiantes. El funcionamiento durante este periodo será únicamente para permitir que quienes ya se encuentran matriculados concluyan sus carreras o programas de posgrado.

La institución mantiene vigente el proceso de cierre, pero habilita un plazo adicional estrictamente académico.

¿Cuáles son los requisitos para aplicar al plazo adicional?

Las universidades que opten por esta ampliación deberán actualizar sus Planes de Operaciones y definir una nueva fecha de cese, la cual deberá ser comunicada a la SUNEDU dentro de los plazos establecidos.

La norma fija un periodo de 45 días hábiles desde la aprobación de la resolución para que las instituciones informen su decisión de acogerse a la prórroga, bajo responsabilidad administrativa.

La Dirección de Evaluación del Servicio Educativo Superior Universitario será la encargada de verificar que las universidades utilicen este tiempo únicamente para completar los estudios de sus alumnos y no para otras actividades fuera del marco del cierre institucional.

La resolución responde a un informe técnico que reveló que cerca del 60 % de los estudiantes de universidades con licencia denegada aún necesita más tiempo para finalizar sus estudios. Según el diagnóstico los plazos vigentes resultan insuficientes para una parte significativa de la comunidad universitaria.