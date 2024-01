El suspendido alcalde de Trujillo, Arturo Fernández Bazán, anunció que se va del país por su seguridad y es que pensarían sembrarle pruebas falsas.

“No tengo seguridad, nada. Mi única seguridad es Dios, pero tampoco me voy a exponer. Yo, al otro día que dejé de ser alcalde, me puse en contacto con varias personas. Entre ellas, con un amigo que me ha enviado una invitación a hacer una pasantía en Europa”, manifestó Fernández Bazán en una trasmisión en vivo que realizó en una de sus redes sociales.

Fernández Bazán también dijo que denunciaría a la agente policial Nataly Rojas Rojas, a quien la culpó de ser la responsable de que lo hayan sacado de la alcaldía de la Municipalidad Provincial de Trujillo.

“(…) la señora Rojas Rojas que es la responsable de todo esto y yo no voy a parar hasta denunciarla nuevamente, porque mi denuncia se ha caído, la han archivado, pero yo a esa señora la quiero ver en la cárcel. Yo la quiero ver en la cárcel. A ella y a todos los policías que no ameritan tener un uniforme”, dijo en la transmisión en su página Arturo Fernández-Alcalde de Trujillo.