El emporio Albarracín, también conocido como Tacora, volvió a arder. El último sábado, cuando el reloj marcaba la 1 de la mañana, se desató un incendio de gran magnitud que alertó a más de un centenar de comerciantes que pugnaban por salvar sus productos de las llamas que se expandieron rápidamente y consumieron mercadería de cinco galerías comerciales. Este centro comercial es considerado como una “bomba de tiempo” y sigue expuesto a este tipo de emergencias.

Alarma

Este incendio se originó en una galería de cinco pisos en la que se vendía todo tipo de útiles escolares y se prolongó por más de cinco horas. Por ahora, la causa del siniestro es materia de investigación, pero no se descarta que haya sido originado por un cortocircuito. Lo único cierto es que el centro comercial, ubicado en el pasaje Albarracín de la urbanización Chicago, no tiene ningún sistema contra incendios. Para atender la emergencia, se requirió del apoyo de cisternas con agua del Segat y Sedalib.

Siete compañías de bomberos controlaron el incendio.

“A las 12:30 de la medianoche sonó el celular, y me avisaron del incendio. Salí rápidamente y cuando llegué, las llamas ya se habían expandido, alcanzaron a mi local y los almacenes donde guardaba bicicletas, carritos y mercadería de ese tipo”, contó Hermes Bazán, dueño de una de las galerías afectadas.

El comerciante no sospecha de nadie, no sabe si fue provocado o un accidente, pero lo único que pide es que se esclarezca todo y se reactiven las actividades en el emporio comercial trujillano, ubicado a tan solo una cuadra del Mercado Zonal Palermo, Ex- Mayorista.

PUEDE LEER: Municipio de Trujillo anuncia inspecciones en centros comerciales y mercados

Incendio anunciado

Hace tan solo cuatro días, Diario Correo corroboró las condiciones en las que se encontraban los centros comerciales de Trujillo y alertamos este desenlace. El brigadier Gelqui Gómez Guerrero , comandante departamental de los Bomberos de La Libertad, confirmó que, afortunadamente, esta vez no se registraron víctimas mortales, aunque recalcó que es la tercera vez “que salvan a Tacora”.

“Son cinco edificios comprometidos y se ha desplegado 75 bomberos voluntarios de siete compañías de Bomberos de Trujillo. Hemos empezado a trabajar sobre la 1 de la madrugada y a las 5 de la mañana. Aquí había productos altamente inflamables como bicicletas, plásticos, material ferretero, telas, celulares, entre otros”, declaró.

Efectivamente, en enero de 2018, antes de la llegada del Papa Francisco a Trujillo, este mismo centro comercial reportó pérdidas por 64 millones de soles tras un incendio que consumió 14 galerías comerciales. En esa oportunidad, la venta de pirotécnicos fue crucial para la expansión inmediata de las llamas que dejaron en crisis a decenas de emprendedores.

Siniestro se registró al promediar la 1:00 de la mañana del sábado.

En ese sentido, el comandante departamental Gelqui Goméz detalló que las pérdidas del incendio superaron los S/20 millones. Para ello, recordó el antecedente de 2018.

“A Dios gracias no hay víctimas humanas que lamentar, solo pérdidas materiales. Hace cinco años se quemaron 14 edificios y la pérdida fue de 60 millones de soles, ahora tenemos cinco edificios comprometidos y eso nos puede ayudar a estimar cuánto se ha perdido aquí”, aseguró.

En crisis

“En el 2018 yo perdí como 200 mil soles, y esta vez me quedé rogando a Dios para que las llamas no llegaran nuevamente a mi local y menos mal fue así, se quedó a un paso”, declaró la señora Mary Vidal, quien alquila uno de los locales comerciales de Albarracín.

De acuerdo al reporte del Centro de Operaciones de Emergencia (COEP), las unidades de la Compañía de Bomberos “Salvadora Trujillo”, “Washington State”, “Laredo N.° 188″, Compañía de Bomberos “El Porvenir N° 215″, “Víctor Larco N° 224″ y la Compañía de Bomberos La Esperanza N° 247 llegaron para atender el siniestro. Además de agentes de la Policía y SAMU.

“Desconocemos cuáles son las causas de este incendio, lo bueno es que los bomberos llegaron a tiempo y han podido controlar el incendio porque los locales de acá siempre están llenos con mercadería y eso dificulta la labor de ellos”, añadió Hermes Bazán.

Cinco edificios se vieron afectados en incencio en el Emporio Comercial Albarrín. (Video: Daniel Lázaro)

Precisamente, desde la Comandancia Departamental de los Bomberos de La Libertad, esperan que los comerciantes adopten las medidas contra incendios porque el riesgo de más incendios es inminente.

“Lo que hemos hecho permitirá que las autoridades y los comerciantes puedan tener acceso a los cinco locales comerciales, finalmente eso es lo que se ha garantizado con nuestra intervención. Solo la historia y el tiempo nos dirá si la desidia y el desinterés de las autoridades en tomar acciones da un giro a esta situación”, añadió el brigadier Gelqui Gómez Guerrero.