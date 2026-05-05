Un sismo de magnitud 4.2 se registró la mañana de este martes 5 de mayo en la región Loreto, según informó el Instituto Geofísico del Perú a través del Centro Sismológico Nacional.

El evento ocurrió a las 11:31:34 a.m. y tuvo como epicentro una zona ubicada a 44 kilómetros al suroeste de Barranca.

REPORTE SÍSMICO:

IGP/CENSIS/RS 2026-0254

Fecha y Hora Local: 05/05/2026,11:31:34

Magnitud: 4.2

Profundidad: 152 km

Latitud: -5.00

Longitud: -77.04

Referencia: 44 km al SO de Barranca, Datem del Marañón - Loretohttps://t.co/lQ5OmTMnJO — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) May 5, 2026

Características del movimiento

De acuerdo con el reporte IGP/CENSIS/RS 2026-0254, el sismo se produjo a una profundidad de 152 kilómetros, lo que lo clasifica como un evento profundo.

Debido a esta característica, el movimiento telúrico suele percibirse con menor intensidad en la superficie, incluso si su magnitud es moderada.

Sin reportes de daños

Hasta el momento, no se han reportado daños personales ni materiales a causa del sismo en las zonas cercanas al epicentro.

El Instituto Nacional de Defensa Civil recuerda a la población la importancia de mantener la preparación ante posibles eventos sísmicos.

<h2>Perú en zona sísmica activa</h2>

Perú forma parte del Cinturón de Fuego del Pacífico, una de las zonas con mayor actividad sísmica en el mundo, por lo que es frecuente el registro de movimientos telúricos de diversa magnitud.

Las autoridades recomiendan contar con una mochila de emergencia y tener identificadas zonas seguras dentro del hogar.