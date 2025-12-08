La Dirección de Hidrografía y Navegación (DHN) de la Marina de Guerra del Perú informó que se ha intensificado la vigilancia oceánica luego de un sismo de magnitud 7,6 Mw registrado este lunes en la zona nororiental de Japón.

El evento sísmico ocurrió a las 09:15:11 (hora peruana) y fue reportado por el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).Según los datos preliminares, el epicentro se ubicó 73 km al este-noreste de Misawa, con una profundidad de 53,06 km.

#ÚltimoSismoInternacional

INFORMACIÓN - SE INTENSIFICA VIGILANCIA

08-12-25 09:15:11

Magnitud: 7.6 Mw

Referencia: 73 km ENE of Misawa, Japan

Profundidad: 53.06 km

Fuente: USGS pic.twitter.com/TYRYPABI0j — Hidrografía Perú (@DHN_peru) December 8, 2025

Monitoreo reforzado pese a ausencia de alerta de tsunami

La DHN indicó que, aunque el sismo no genera por el momento una condición de tsunami para el litoral peruano, se mantiene un seguimiento permanente por tratarse de un evento sísmico de alta magnitud en la cuenca del Pacífico.

Las estaciones de vigilancia y los sensores oceánicos permanecen en observación activa para detectar cualquier variación anómala en el nivel del mar.

Japón continúa bajo evaluación por alta actividad sísmica

Este sismo de 7,6 Mw ocurre en un contexto de fuerte actividad sísmica en el norte de Japón, dentro del Cinturón de Fuego del Pacífico, una región con elevada liberación de energía tectónica.

Las autoridades peruanas precisaron que seguirán emitiendo actualizaciones a través de sus canales oficiales conforme se reciban nuevos reportes internacionales.

