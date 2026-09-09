Agentes del Depincri Leoncio Prado capturaron a Abelardo Caballero Ospino, de 31 años, alias “Pepón”, principal investigado por el feminicidio de su expareja Luz María Cachique Céspedes. El hombre permaneció más de dos meses oculto y fue ubicado en la carretera hacia Puerto Súngaro, en Puerto Inca, tras dos días de seguimiento policial.

El crimen ocurrió la madrugada del 21 de junio en la avenida Alameda Perú, en Tingo María, cuando la víctima salía de una discoteca junto a su pareja y su hermano. Caballero Ospino la habría interceptado y le causó una herida en la pierna que comprometió la arteria femoral, provocándole una hemorragia mortal antes de llegar al hospital.

El hermano de la víctima también resultó herido cuando intentó defenderla. Los registros de videovigilancia permitieron establecer que el investigado había esperado en los exteriores del establecimiento y previamente habría causado daños en el vehículo de la pareja.

Medidas de protección

Cachique contaba con medidas de protección dictadas por un Juzgado de Familia de Tingo María tras denunciar acoso, violencia física y amenazas. El caso generó cuestionamientos sobre la efectividad de estas disposiciones ante el ataque que terminó con su vida.

Tras su captura, Caballero Ospino fue trasladado a la Policía Judicial y quedó a disposición del Ministerio Público. Las autoridades continuarán las diligencias por el presunto delito de feminicidio para determinar su responsabilidad en el crimen.