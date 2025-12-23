La muerte de al menos 52 niños por tos ferina en comunidades nativas del distrito de Urarinas, en la región Loreto, motivó una protesta de madres indígenas frente al Gobierno Regional de Loreto.

Las manifestantes exigieron que se declare la emergencia sanitaria en la cuenca del río Chambira, donde denunciaron la ausencia de atención médica, personal de salud y medicamentos básicos para enfrentar la enfermedad.

Según los testimonios recogidos por Canal N, los menores fallecieron en comunidades alejadas, sin acceso a centros de salud y sin campañas de vacunación oportunas.

Exigen declaratoria de emergencia sanitaria

Acompañadas por representantes de federaciones indígenas, las madres otorgaron un plazo de tres días a las autoridades regionales y al Ejecutivo para que se declare oficialmente la emergencia sanitaria en la zona.

Señalaron que la tos ferina se ha propagado rápidamente entre las comunidades debido a la falta de prevención y respuesta del Estado, lo que ha provocado una crisis que supera la capacidad de atención local.

Denuncian presupuesto insuficiente del sector Salud

Teddy Hacho, asesor de las federaciones indígenas, indicó que el Ministerio de Salud habría destinado solo S/ 150 mil para atender a unas 8 mil familias afectadas en la cuenca del Chambira.

“¿Con ese presupuesto creen que se puede frenar una enfermedad que está matando niños?”, cuestionó.

El asesor aseguró que hace más de una semana se enviaron videos y reportes alertando sobre el estado crítico de los menores contagiados, sin que se haya desplegado una respuesta efectiva.

Aislamiento y dificultades para la atención médica

Las comunidades denunciaron que la vaciante de los ríos y la falta de vías terrestres impiden el ingreso de brigadas fluviales de salud. Por ello, demandaron la ejecución de vuelos de acción cívica hacia las zonas altas del río Chambira.

También criticaron la falta de medidas concretas tras una reciente visita presidencial a Iquitos, la cual no se tradujo en acciones inmediatas para frenar los contagios, según indicaron.

Piden intervención urgente del Ministerio de Salud

Las madres indígenas reiteraron que no buscan confrontación, sino una respuesta inmediata ante la muerte de sus hijos. Exigieron el envío urgente de médicos, vacunas, antibióticos y la instalación de puestos de atención temporal.

“Estamos perdiendo a nuestros niños por una enfermedad prevenible”, expresó una de las madres durante la protesta.