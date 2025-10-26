El Touring y Automóvil Club del Perú (TACP) recordó a los conductores la importancia de recategorizar sus licencias de conducir de acuerdo con el tipo de vehículo que operan, especialmente si se trata de unidades de transporte público o de carga pesada, conforme a las normas del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC).

Recomendación ante propuestas de flexibilización

El Touring alertó que algunos gremios han propuesto flexibilizar los requisitos para obtener el brevete profesional, permitiendo manejar camiones o buses sin contar previamente con la licencia básica Clase A-I.

“Esta solicitud puede causar más siniestros y generar más víctimas mortales. Recordemos que cada año fallecen más de 3 000 personas por siniestros viales”, advirtió Mario Gonzales, vocero del Centro de Evaluación del Touring, subrayando la necesidad de mantener los estándares de seguridad.

¿Qué es la recategorización de licencia?

El proceso de recategorización permite ascender de una categoría básica (A-I) a otras superiores (A-IIa, A-IIb o A-III), que habilitan al conductor para operar taxis, buses o camiones. Según el Touring, este trámite garantiza que los choferes cuenten con la experiencia y formación técnica necesarias para conducir de forma segura y responsable.

Requisitos para subir de categoría

Los conductores que deseen recategorizar su licencia deben cumplir con los siguientes requisitos establecidos por el MTC:

Tener una licencia vigente de la categoría anterior con al menos dos años de antigüedad. No registrar sanciones graves o muy graves en el Sistema Nacional de Sanciones. Aprobar el examen médico, el curso del Programa de Formación de Conductores (Cofipro), el examen de conocimientos y el examen de manejo.

El examen médico debe realizarse en un centro autorizado por el MTC e incluye evaluaciones de vista, oído, coordinación, equilibrio y aptitud psicológica.

Posteriormente, el postulante debe completar un curso teórico y práctico en una escuela autorizada, cuyo certificado es enviado electrónicamente al sistema del MTC.

Evaluaciones y trámite final

El Centro Evaluador del Touring ofrece las evaluaciones de conocimientos y de habilidades en la conducción en sus sedes de Conchán y Lince, además de otros centros autorizados a nivel nacional.

Una vez aprobadas todas las etapas, el conductor puede solicitar su nueva licencia a través del portal licencias.mtc.gob.pe o en los Centros de Mejor Atención al Ciudadano (MAC).El costo del trámite varía según la categoría y los servicios elegidos.

El Touring reiteró que recategorizar la licencia no es solo un trámite, sino un compromiso con la seguridad vial: cada conductor capacitado contribuye a un tránsito más responsable y a un país donde conducir signifique también cuidar vidas.

Datos clave

Institución: Touring y Automóvil Club del Perú (TACP)

Touring y Automóvil Club del Perú (TACP) Entidad reguladora: Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC)

Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) Vocero: Mario Gonzales, Centro de Evaluación del Touring

Mario Gonzales, Centro de Evaluación del Touring Requisito principal: Licencia A-I vigente con 2 años de antigüedad

Licencia A-I vigente con 2 años de antigüedad Categorías: A-IIa, A-IIb, A-III

A-IIa, A-IIb, A-III Canales de trámite: licencias.mtc.gob.pe / Centros MAC

licencias.mtc.gob.pe / Centros MAC Sedes del Touring: Conchán y Lince

Conchán y Lince Cifra anual de siniestros viales: más de 3 000 fallecidos

Preguntas y respuestas

¿Qué significa recategorizar una licencia de conducir?

Es el proceso que permite ascender de una categoría básica a una superior (A-II o A-III) para manejar vehículos de transporte público o de carga.

¿Qué institución regula este trámite?

El proceso es regulado por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) y puede evaluarse en el Touring y Automóvil Club del Perú.

¿Dónde se rinde el examen?

En los Centros Evaluadores del Touring ubicados en Conchán y Lince, o en otras sedes autorizadas por el MTC.

¿Cuánto tiempo de experiencia se necesita para recategorizar?

Al menos dos años de experiencia con la categoría anterior vigente.

¿Dónde se solicita la nueva licencia?

A través del portal licencias.mtc.gob.pe o en los Centros MAC.