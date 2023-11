Los Movimientos Regionales están en la mira del Congreso de la República. Según congresistas de Somos Perú y Acción Popular, estas agrupaciones no han aportado a la estabilidad democrática del país y por ello deberían desaparecer. Bajo este argumento, el proyecto es impulsado en el Legislativo.

Rechaza

Robert de la Cruz , consejero regional e integrante del Movimiento Regional Trabajo más Trabajo, aseguró que lo único que se quiere es “eliminar sin sustento la competencia”.

“Lo que no se quiere es competir en las urnas, lo que no se quiere es que los movimientos políticos sigan representando ese sentir de la población. Lo que pretenden es imponer al ciudadano algún partido político. Eso es lo que se busca, no hay líderes políticos en estos partidos nacionales”, indicó.

En La Libertad, los movimientos regionales Súmate y Nueva Libertad perdieron su inscripción, tras no superar la valla electoral el año pasado. No obstante, con este proyecto de Ley todos desaparecerían. En la región están activos el Movimiento Regional Trabajo más Trabajo y Fortaleza Perú.

“Hasta antes de las elecciones teníamos 182 movimientos políticos en todo el país, de los cuales 120 movimientos no lograron superar la valla electoral”, precisó de la Cruz.

Cuestionan

En ese sentido, el consejero regional rechazó el proyecto de ley presentado por el congresista de Somos Perú, Héctor Vejar.

“Los congresistas no tienen legitimidad porque siempre se están blindando. Cómo van a debatir estos congresistas con denuncias por ‘Mochasueldos’, violadores, congresistas ‘niños’, presidente del Congreso con denuncias”, añadió.

El presidente de la Asociación de Movimientos Regionales del Perú, Fredy Vracko, anunció que presentarán una acción de amparo ante el Poder Judicial en defensa de estas agrupaciones.