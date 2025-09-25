A tempranas horas de hoy, empezó el paro de transportistas con bloqueo de vías en diversos puntos de la ciudad. Uno de ellos fue Quebrada Honda, donde los transportistas quemaron llantas y cerraron la carretera con palos y piedras.

Exigen la anulación de la modalidad turística que terminó desnaturalizando el servicio y afectando directamente a los operadores tradicionales.

El paro se dio luego que no se llegara a ningún acuerdo, pese a sostener dos mesas de diálogo entre los dirigentes de las empresas de transporte público y funcionarios de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones (DRTC) Junín.

El conflicto se centra en el presunto uso indebido de autorizaciones turísticas, que estarían siendo aprovechadas por algunas empresas para brindar servicio urbano o interprovincial regular, sin cumplir con las condiciones exigidas por ley.

Esta situación, según los gremios, ha derivado en una competencia desleal, desorden en las rutas y confusión en la fiscalización.

Los perjudicados fueron los viajeros, a quienes obligaron a bajarse de las unidades. O, que no encontraban movilidad y tenían que bajar y caminar varias horas.

La Policía Nacional tuvo que limpiar la vía para liberar el pase.

Los protestantes aseguraron que la policía usó proyectiles para disuadirlos.

Tras varias horas de bloqueo, los protestantes se organizaron y por un carril de la vía iniciaron su marcha hacia el Gobierno Regional de Junín.