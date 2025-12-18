El periodista Mitzar Castillejos, quien fue atacado a balazos en la ciudad de Aguaytía, región Ucayali, será trasladado a Lima por vía terrestre para continuar con su tratamiento médico, debido a la suspensión de vuelos en el aeropuerto de Tingo María.

Así lo informó el director del Hospital de Tingo María, Ricardo Díaz, quien precisó que el viaje tendrá una duración aproximada de 10 horas, lo que implica riesgos adicionales por el estado de salud del paciente.

“Tingo María está sin aeropuerto, sin pista de aterrizaje. Están suspendidos los vuelos hasta el 27 de diciembre de 2025”, declaró el médico.

Ambulancia equipada y atención médica permanente

Pese a las dificultades logísticas, el director del hospital indicó que el traslado se realizará en una ambulancia completamente equipada, con la presencia de un médico durante todo el trayecto.

El viaje está programado para iniciar a la 1:30 p.m. de este jueves. A su llegada a Lima, el periodista será recibido en el Hospital María Auxiliadora, ubicado en el distrito de San Juan de Miraflores, según informó el Ministerio de Salud (Minsa).

ANP condena ataque armado contra periodista

La Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP) condenó el intento de asesinato contra Mitzar Castillejos Tenazoa, conductor de Radio Latín Plus 107.7 FM y director del portal informativo en redes sociales Bato a Informarte Noticias.

De acuerdo con un comunicado del gremio periodístico, el atentado ocurrió el viernes 12 de diciembre, alrededor de la 1:00 p.m., cuando el comunicador se dirigía a conducir su programa informativo en la ciudad de Aguaytía, provincia de Padre Abad.

Ataque fue perpetrado por sicarios en motocicleta

Según la ANP, dos sujetos a bordo de una motocicleta interceptaron al periodista en la vía, a la altura de la junta vecinal La Marina, y abrieron fuego a quemarropa, efectuando al menos cinco disparos.

El caso es investigado por la Policía Nacional del Perú, mientras organizaciones de prensa han exigido celeridad en las investigaciones y garantías para el ejercicio del periodismo en regiones.