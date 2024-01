El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) amplió el plazo de inscripción de postores para la ejecución de la solución al borde costero de Trujillo. Con la modificación del cronograma, esta fase de presentación de propuestas irá hasta el próximo 10 de enero, con un valor referencial de 455′793,365.51 soles. Este es un paso importante e impactará positivamente en las playas de Las Delicias (Moche), Buenos Aires (Víctor Larco) y Huanchaco.

Sin embargo, esta intervención no será más que un nuevo paliativo, aunque en esta oportunidad el objetivo es recuperar al menos 50 metros de playa, resultado que se vería a partir del 2025.

Situación Real

Manuel Soto Cáceres , presidente de la Comisión Especializada por la Recuperación del Borde Costero, explicó que esta intervención millonaria será solo un paliativo porque no se atacará a la causa principal del problema de la erosión costera en Trujillo: el molón retenedor de arena de Salaverry.

Según explicó, es relevante poner en marcha estos trabajos. Pero, lo cierto es que una vez culminados, desde el MTC tendrían que hacer sostenible el proyecto y destinar recursos para el mantenimiento continuo de esta obra.

“En el verano del 2025, para entrar al 2026, ya estaríamos viendo, al menos en el caso de Buenos Aires, la creación de la playa de 50 metros porque se van a colocar 12 rompeolas emergibles a 150 metros del actual enrocado. Esto va a servir para que la arena quede encajonada, no se pierda. Ahora, el mantenimiento de este proyecto debe ser automático, ni bien termina su ejecución ya se debe poner en marcha el siguiente año”, sostuvo.

Lo que también es cierto es que, hasta el momento, no se ha definido ningún presupuesto para las acciones posteriores a la ejecución de los trabajos que deberían empezar en marzo próximo.

“Las obras se ejecutan en dos años. Mientras que se ejecuta está que se construye el bypass, que ni bien culmine tiene que estar en funcionamiento de manera automática”, precisó.

Con proyección. Los trabajos consisten fundamentalmente en el trasvase de la arena de la parte sur de Salaverry. Para ello se implementarán dos sistemas, según preciso Manuel Soto. “Lo que se hará es el trasvase de la arena de sur a norte mediante dos sistemas. Un bypass marino que es una draga, como un gran barco que carga arena y lo otro es la construcción de un bypass fijo, terrestre. Esta infraestructura irá por las instalaciones del Puerto de Salaverry en una longitud de 8.5 kilómetros, aproximadamente”, indicó.

De momento, las gestiones para intervenir en el molón de Salaverry no han generado ningún resultado y hasta parece imposible.

“El tema es que con el molón de Salaverry se ha interrumpido el flujo natural de las corrientes marinas que trae consigo arena y mientras siga así no tendremos arena, esa es la realidad. Por eso es que el proyecto contempla el trasvase de arena y por ello es que también se debe ejecutar un mantenimiento”, añadió Soto.

EL proceso

El biólogo pesquero Carlos Bocanegra aseguró que los trabajos son fundamentales y más aún si hasta antes de esta licitación el Gobierno solo declaró emergencias y gastó millones en consultorías.

“Este anuncio ha sido, sin duda, una buena noticia en medio de todo lo malo que hemos podido evidenciar durante estos años. La sociedad civil solo espera que esta licitación no se caiga, pero si no se cumplen los requisitos, también es importante que se diga. No queremos que suceda lo mismo que ahora vemos con Chavimochic, una obra paralizada”, sostuvo.

Bocanegra, a través de su libro, “Destrucción de la playa de Huanchaco: ni perdón ni olvido”, sostiene que el Estado debe resarcir el daño provocado en el litoral de la provincia de Trujillo. Según indicó, existen responsables, pero, lamentablemente, no hay sanciones.

“En general, la erosión costera de Trujillo y en especial la de Huanchaco, es la suma de gestiones o administraciones públicas las que son plausibles de responsabilidad, por cuanto no

impidieron se siga consumando y agravando la destrucción de las playas”, sostiene.

El especialista añadió que vigilarán permanentemente este proceso de licitación y la ejecución de este millonario proyecto.

“En este tipo de responsabilidad no es necesario probar la culpa del causante, si no solo el hecho de que la acción u omisión causó el daño”, concluye Bocanegra en su libro.

Antecedentes

El 8 de diciembre de 2016, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones propuso la creación de la Comisión Especializada para la Recuperación del Borde Costero, que impulsó este proyecto.