La pequeña María Rosa, de 5 años, quien se hizo viral en redes sociales luego que se difundiera una foto en la que estudiaba bajo cartones en pleno sol mientras su papá trabajaba lavando autos en la Av. América Oeste, cerca al óvalo Papal, en Trujillo, fue becada para que pueda iniciar sus estudios.

“Acá he implementado una mesita con un cartón porque acá hace bastante sol. Ella está ahí, espera a que termine de trabajar”, contó su padre José Gonzales, de 42 años.

“Lavo carritos por ahí para ganarme S/1.00, para pagar la comida porque también no soy de acá y pago cuarto. Aquí me gano a veces S/30, S/20, S/25, dependiendo del cliente que a veces me da, a veces no me da. Esperando la voluntad de la gente”, añadió.

Fue la Sociedad de Beneficencia de Trujillo que tras tomar conocimiento del caso decidió otorgarle una beca integral a la pequeña para que inicie estudios en el colegio Hermanos Blanco.

“Me puse en contacto con el gerente general para poder aprobar una beca integral para la niña donde se le exenta completamente de matrícula, de pensiones, asimismo se le ha otorgado a través de las empresas privadas uniforme, buzo y útiles escolares”, dijo Fernando Calderón, gerente general de IEP Hermanos Blanco.

Por su parte, el gerente general de la Beneficencia de Trujillo indicó que también se apoyó al padre de la menor brindándole un puesto de trabajo estable. “También estamos apoyando a su papito, quien trabajará acá mismo para que pueda vigilar a su niña y estar más cerca de ella. Va a ser nuestro vigilante”.

En tanto, María Rosa reveló que ella sueña con ser abogada o doctora algún día. Su padre, quien es el único responsable de ella, está muy feliz y agradecido por la oportunidad que se le ha dado a su pequeña, pues cuando estaban en la selva, no puedo meterla al colegio.

