Decenas de ciudadanos peruanos permanecen atrapados en La Paz y en rutas fronterizas de Bolivia tras seis días consecutivos de bloqueos impulsados por la Central Obrera Boliviana (COB). La crisis coincidió con la temporada alta de turismo hacia el salar de Uyuni, uno de los destinos más visitados del país altiplánico, dejando a viajeros peruanos sin opciones seguras para retornar al territorio nacional.​

Ante la suspensión total del transporte interdepartamental, varios turistas peruanos han optado por continuar el trayecto a pie, exponiéndose a riesgos en zonas rurales y de conflicto. Según testimonios recogidos, en la frontera se vive gran tensión y violencia, con grupos movilizados, como los denominados Ponchos Rojos quienes estarían atacando buses y vehículos que intentan avanzar.

“Acabo de llegar, he caminado desde las 2 de la mañana. De donde nos dejó el carro hasta Desaguadero hemos llegado más o menos a las 8 de la mañana. El carro nos hizo dar vueltas, los ponchos rojos estaban por todo lado, nos han apedreado, está fuerte la huelga”, relató una ciudadana en La Paz.​

Los afectados han solicitado apoyo a las autoridades peruanas para facilitar su retorno seguro, mientras el paso fronterizo de Desaguadero permanece interrumpido de manera intermitente. Los varados denuncian que no existe forma de movilizarse dentro del país altiplánico y que la falta de alimentos, hospedaje y recursos económicos agrava su situación.​

Los bloqueos han detenido completamente el transporte pesado y el comercio exterior boliviano, afectando de manera directa el intercambio con el Perú. La Cámara Boliviana de Transporte advirtió que las rutas hacia territorio peruano están inhabilitadas, lo que ha generado pérdidas estimadas en más de 600 millones de dólares para Bolivia en los últimos seis días.​

El cierre de carreteras hacia Perú y Chile ha interrumpido no solo el flujo comercial binacional, sino también el tránsito de pasajeros que viajaron por turismo o motivos laborales. La nueva paralización amenaza con profundizar la caída del comercio, afectando sobre todo a pequeñas y medianas empresas peruanas que participan en estas operaciones.