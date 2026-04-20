El alcalde de Curimaná, Cleber Montes Izquierdo, sobrevivió a un ataque armado ocurrido el sábado 18 de abril mientras se trasladaba en su vehículo por una zona rural. El hecho se registró en las inmediaciones del caserío Bello Horizonte, en la provincia de Padre Abad, provincia de Ucayali.

De acuerdo con los reportes policiales, el burgomaestre fue interceptado por un grupo de entre tres y cuatro personas armadas. Los atacantes se movilizaban en una camioneta tipo Hilux y efectuaron más de diez disparos contra la unidad en la que se encontraba la autoridad.

A pesar de la cantidad de impactos, el alcalde logró sobrevivir al atentado. Tras el ataque, fue evacuado de emergencia hacia la ciudad de Pucallpa para recibir atención médica en un centro de salud privado.

El personal médico confirmó que el alcalde presenta heridas por arma de fuego en dos partes del cuerpo. Uno de los impactos comprometió una de sus manos, mientras que el otro quedó alojado en la zona de la nalga derecha.

El proyectil ubicado en esa parte del cuerpo fue retirado mediante una intervención quirúrgica. Tras la exitosa intervención, los especialistas informaron que el paciente se encuentra estable y bajo observación.

Las balas que impactaron en el vehículo revelaron la magnitud del ataque.

Investigación en curso

Las primeras diligencias de la Policía Nacional del Perú descartaron que el hecho esté relacionado con un intento de robo. Durante el ataque no se reportó la sustracción de pertenencias ni del vehículo en el que se desplazaba la autoridad.

Las indagaciones preliminares apuntan a la posibilidad de un atentado dirigido. Esta línea de investigación se sustenta en antecedentes recientes vinculados al entorno del alcalde.

El pasado 7 de enero, la vivienda del burgomaestre fue objeto de un asalto por parte de desconocidos. Según información policial, ese hecho no fue formalmente denunciado en su momento.

Durante las primeras acciones del caso, se reportó una situación particular en el entorno cercano del alcalde. Tanto la autoridad como sus familiares mostraron resistencia a formalizar la denuncia ante las autoridades.

Frente a ello, el Ministerio Público dispuso la incautación del teléfono celular del burgomaestre. El objetivo de esta medida es realizar peritajes que permitan identificar posibles amenazas previas o elementos que ayuden a esclarecer lo ocurrido.

Las autoridades continúan con las diligencias para determinar responsabilidades. Hasta el momento, no se han registrado personas detenidas en relación con el ataque.

La provincia de Padre Abad se mantiene en alerta mientras avanzan las investigaciones. El caso ha generado expectativa entre los habitantes del distrito de Curimaná.

La población se encuentra a la espera de información oficial por parte de la municipalidad distrital. En paralelo, las autoridades continúan desarrollando acciones para esclarecer el atentado.