La Policía Nacional intervino a un hombre de 60 años en la región Ucayali tras detectar el traslado de cinco menores de edad sin autorización de sus padres. El caso es investigado como un presunto delito de trata de personas debido a las condiciones en las que se realizaba el viaje.

La intervención se produjo durante un operativo de control en el kilómetro 41 de la carretera Fernando Belaunde Terry, en el centro poblado El Porvenir, distrito de Puerto Inca. Agentes de la comisaría Alexander Von Humboldt detuvieron la unidad al advertir irregularidades en el traslado de las adolescentes.

Detalles del caso

El conductor fue identificado como Francisco Hilario Bautista Luna, quien manejaba un vehículo perteneciente a una empresa de transporte interprovincial. Durante la inspección, se verificó que trasladaba a cinco adolescentes sin la documentación que autorice su desplazamiento.

Las menores, cuyas edades fluctúan entre los 13 y 14 años, fueron identificadas por sus iniciales M.E.S.B, N.M.T.C, S.V.G.C, M.M.G.I y T.A.G.I. Todas ellas partieron desde la ciudad de Pucallpa con un destino que, según las primeras indagaciones, estaba vinculado a actividades laborales en un establecimiento nocturno.

Versión de las menores

Durante las diligencias, las adolescentes brindaron detalles sobre el propósito de su traslado. Según indicaron, se dirigían hacia la zona de Codo de Pozuzo con la intención de trabajar en un bar.

Las investigaciones preliminares señalan que en el lugar de destino las esperaba una persona identificada como “Jems Franklin”. Este sujeto habría coordinado el traslado con el objetivo de emplearlas en la atención al público dentro de dicho local.

Las pesquisas permitieron establecer que existían instrucciones previas para evitar ser detectadas durante el trayecto. Estas indicaciones buscaban simular un vínculo familiar entre las menores y el contacto que las esperaba.

En ese contexto, se conoció el tipo de versión que debían brindar en caso de ser intervenidas por las autoridades. “Jems Franklin” solicitó a una de las jóvenes que declararan ser sus sobrinas en caso de enfrentar un control.

Versión del conductor

El conductor intervenido brindó su versión ante los agentes encargados del caso. Señaló que desconocía el destino real de las pasajeras y que solo cumplía con su labor de transporte.

Asimismo, indicó que las menores abordaron el vehículo en el terminal ubicado en el kilómetro seis del distrito de Callería. Según su testimonio, no tenía conocimiento de las circunstancias que rodeaban el viaje.

Pese a lo señalado por el conductor, las autoridades dispusieron su detención en el marco de las investigaciones. Su situación legal se encuentra en evaluación debido a la naturaleza del caso y la condición de las menores involucradas.

Actualmente, tanto el intervenido como las adolescentes permanecen en la sede de la División de Investigación Criminal de Puerto Inca. Las diligencias continúan con el objetivo de identificar a los responsables y determinar si existe una red dedicada a este tipo de actividades.

La Policía informó que se activaron los protocolos correspondientes tras la intervención. Las menores reciben asistencia mientras se desarrollan las investigaciones en coordinación con el Ministerio Público.

Los agentes buscan ubicar al presunto captador y esclarecer la totalidad de los hechos. El caso continúa en proceso y no se descartan nuevas acciones conforme avancen las indagaciones.