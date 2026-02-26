El crecimiento sostenido del sector agropecuario peruano responde a una combinación de tecnología, buenas prácticas agrícolas y el uso responsable de plaguicidas que permiten proteger los cultivos frente a plagas y cumplir con estándares sanitarios nacionales e internacionales.

El ingeniero agrónomo Jorge Llontop Llaque, docente de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, señala que los plaguicidas cumplen un papel clave en la agricultura moderna siempre que se utilicen dentro del marco legal y bajo supervisión técnica.

“El verdadero desafío del sector no pasa por prescindir de los plaguicidas, sino por asegurar su uso correcto, con insumos seguros y debidamente autorizados”, sostiene el especialista.

Crecimiento del sector agropecuario en 2025

Según datos del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), en 2025 el sector agropecuario registró un crecimiento de 12,10 % en septiembre, impulsado por el subsector agrícola, que aumentó 18,44 %.

Entre los cultivos con mayor dinamismo destacan:

Aceituna

Palta

Trigo

Frijol grano seco

Cebolla

Café

Caña de azúcar

Este desempeño se traduce en mayores oportunidades de exportación y generación de empleo.

Agroexportaciones superan los US$12.800 millones

De acuerdo con la Asociación de Exportadores (ADEX), las agroexportaciones peruanas superaron los US$12,8 mil millones en 2025.

Los principales productos exportados fueron:

Uvas

Arándanos

Paltas

Cítricos

Mangos

La Unión Europea figura entre los mercados más exigentes y relevantes para el Perú.

Rol clave del Senasa en la supervisión

El especialista destaca la importancia del trabajo del Servicio Nacional de Sanidad Agraria (Senasa), que supervisa el uso de insumos agrícolas y garantiza el cumplimiento de estándares sanitarios.

Una adecuada fiscalización permite evitar observaciones en los mercados de destino y preservar la competitividad internacional de los productos peruanos.

Uso responsable y lucha contra la informalidad

Llontop advierte que el problema no radica en el uso de plaguicidas en sí, sino en su aplicación inadecuada o en la comercialización de productos informales que ingresan ilegalmente al país.

Mientras la agroindustria opera bajo estrictos controles de inocuidad, la pequeña agricultura enfrenta mayores riesgos por la circulación de insumos no autorizados.

Impacto en la economía nacional

El crecimiento del sector agroindustrial tiene un efecto directo en:

Generación de empleo formal.

Incremento de divisas por exportaciones.

Dinamismo económico regional.

Seguridad alimentaria.

El uso responsable de plaguicidas, dentro de estándares técnicos y regulatorios, se consolida así como un componente estratégico para el desarrollo del agro peruano.