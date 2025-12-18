En temporada navideña, miles de familias peruanas se reúnen para preparar platos tradicionales como pavo, lechón, guisos y arroces. Este aumento de actividad en la cocina implica un mayor uso del balón de gas, lo que también eleva los riesgos si no se toman las medidas de seguridad adecuadas.

De acuerdo con el Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú (CGBVP), durante estas fechas las emergencias por incendios y accidentes domésticos aumentan entre 30 % y 35 % en comparación con otros meses del año.

A ello se suma que, según la Sociedad Peruana de Gas Licuado, más de 7 millones de hogares, alrededor de 28 millones de personas, utilizan Gas Licuado de Petróleo (GLP) para cocinar en el país, lo que refuerza la importancia de promover prácticas seguras.

Cinco recomendaciones para prevenir accidentes con el balón de gas

Con el objetivo de reducir riesgos como fugas, incendios o explosiones, Primaxgas comparte cinco consejos prácticos para un uso seguro del balón de gas durante las celebraciones navideñas.

Verifica el estado del balón antes de usarlo: Antes de instalarlo, revisa que el balón no presente abolladuras, corrosión ni daños visibles. Cualquier señal de deterioro o fuga debe motivar su reemplazo inmediato. Exige instalación profesional y mantenimiento preventivo: El balón de gas debe ser instalado por personal capacitado, preferentemente por el distribuidor autorizado o un técnico calificado. Además, es fundamental revisar periódicamente mangueras, conexiones y reguladores. Ubícalo en un espacio ventilado y seguro: Coloca el balón en ambientes bien ventilados, lejos de fuentes intensas de calor, luz solar directa, materiales inflamables o espacios cerrados donde el gas pueda acumularse. Utiliza reguladores y mangueras adecuadas: Usa únicamente reguladores certificados, de preferencia con perilla de seguridad, y mangueras diseñadas para GLP. Evita adaptadores improvisados que no regulen correctamente la presión. Actúa de inmediato ante una posible fuga: Si percibes olor a gas, abre puertas y ventanas para ventilar, no enciendas ni apagues interruptores eléctricos, y comunícate desde un lugar seguro con los Bomberos al 116 y con tu distribuidor de gas.

Prevención clave para una Navidad sin emergencias

Especialistas advierten que muchos accidentes ocurren cuando se pierde la concentración en la cocina durante celebraciones prolongadas o cuando el balón de gas está instalado en lugares inadecuados.

Mantener prácticas seguras y revisar las instalaciones antes de iniciar la preparación de los alimentos es clave para disfrutar las fiestas navideñas sin contratiempos.