Un grupo de personas, en el sector Cardoso del distrito de Belén, en Iquitos, realizaron una fiesta en la vía pública con motivo del Día de la Madre, dejando de lado el distanciamiento social recomendado para evitar el contagio de coronavirus.

Asimismo, tampoco respetaron la orden de inmovilización social obligatoria de los domingos y celebraron con música a todo volumen y con una gran cantidad de bebidas alcohólicas.

“Este es mi barrio alegre”, se le escucha decir a una persona mientras graba con su celular a los demás individuos bailando y tomando cerveza.

En Iquitos no respetan la cuarentena y se burlan del coronavirus. (Video Canal N)

Incluso, al autor del video que fue difundido por Canal N, se le escucha decir que ningún allegado a él se ha visto afectado por el coronavirus y que mientras eso le suceda a otros “a mí no me afecta”.

“Podrán haber miles de muertes, pero mientras en mi vida familiar y mi vínculo amical no esté incluido, a mí no me afecta personalmente. Soy sincero, no me llega al corazón, a mí no me importa que las personas sufran”, señaló mientras registraba las imágenes.

Cabe resaltar que Loreto es uno de los lugares del país con más casos de coronavirus, registrando hasta el momento 1834 contagiados y 78 fallecidos.