Indignación y pedidos de justicia ha generado en la provincia de Cañete el asesinato de Paull Maurice Rocha Huarcaya, un joven de 24 años cuyo cuerpo fue hallado la madrugada del jueves 30 de abril en un camino carrozable cercano al centro poblado de Cuiva.

Muerte violenta

De acuerdo con las primeras investigaciones, el crimen habría ocurrido luego de que la víctima fuera interceptada mientras se desplazaba en una motocicleta junto a otro joven. Imágenes captadas por una cámara de seguridad muestran el momento en que una minivan les cierra el paso de manera violenta.

En el video, que ya forma parte de las diligencias policiales, se observa cómo sujetos descienden del vehículo y, bajo amenazas con arma de fuego, reducen a Rocha Huarcaya. Su acompañante se retira del lugar caminando, lo que ha despertado sospechas sobre una posible participación en el hecho.

Tras el secuestro, los delincuentes también se robaron la motocicleta de la víctima. Horas después, el cuerpo del joven fue encontrado sin vida en una zona alejada y descampada.

Una de las principales hipótesis que maneja la Policía es que el joven habría sido llevado a una entidad bancaria para obligarlo a retirar dinero antes de ser asesinado. Además, no se descarta que haya sido engañado previamente por alguien de su entorno cercano para conducirlo hasta el punto donde fue interceptado.

El caso ha tenido avances. Tres personas han sido detenidas como presuntos implicados, mientras las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer los hechos y determinar todas las responsabilidades.

La DIVINCRI Cañete permitió intervenir a tres presuntos implicados en un caso de homicidio calificado, sicariato y secuestro, tras un inmediato trabajo de inteligencia, videovigilancia y acción operativa. La Región Policial Lima informó que, el cadáver presentaba heridas compatibles con disparos de arma de fuego.

“Se logró identificar el vehículo una minivan de color blanco. Se detuvo al conductor Eder Edu Buendía Mejía, que tiene como antecedentes haber sido detenido antes por el delito de robo agravado y conducción en estado de ebriedad. También se retuvo a a un menor de edad y Johan Alexander Zevallos Napas, quienes habrían intentado huir al notar la presencia policial”, señaló la policía.

Familiares, amigos y vecinos de la víctima han exigido que el crimen no quede impune y que se sancione con todo el peso de la ley a los responsables del homicidio.

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