La ciudad agropesquera de Vichama, ubicada en el distrito de Végueta (Huaura), continúa sorprendiendo a la comunidad científica. El Ministerio de Cultura, a través de la Zona Arqueológica Caral (ZAC), presentó los resultados de 18 años de investigación, conservación y difusión en este importante sitio vinculado a la civilización Caral, los cuales revelan nuevos mensajes ideológicos sobre el agua, la vida y los efectos del cambio climático.

Durante la conferencia, la doctora Ruth Shady Solís, directora de la ZAC, junto a un equipo multidisciplinario de arqueólogos, destacó los hallazgos más recientes:

Representación dual de sapos en arcilla no cocida , símbolo andino asociado a la llegada de lluvias y regeneración de la vida.

, símbolo andino asociado a la llegada de lluvias y regeneración de la vida. Maquetas de edificaciones en arcilla , que evidencian conocimientos de planificación urbana y organización social.

, que evidencian conocimientos de planificación urbana y organización social. Fragmentos de frisos murales, que enriquecen la comprensión de las expresiones artísticas y simbólicas de esta sociedad.

Estos elementos refuerzan el mensaje transmitido hace más de 3.800 años frente a crisis ambientales: la necesidad de preservar los recursos y mantener la cohesión social.

Antecedentes y simbolismo

Entre los descubrimientos previos más significativos figura la monumental composición “La Danza de la Muerte y de la Vida”, hallada en el Edificio Principal, así como el “Sapo Humanizado”, símbolo de agua y renovación.

En conjunto, los hallazgos consolidan a Vichama como un sitio clave para comprender la visión de futuro de los antiguos peruanos, su capacidad de resiliencia y la manera en que transformaron experiencias sociales y adversidades en mensajes colectivos, vigentes hoy frente a la crisis climática global.

El sitio de Vichama

Vichama fue construido entre los años 1800 y 1500 a.C. sobre la terraza y laderas del cerro Halconcillo, a 1,5 km del litoral y 75 metros sobre el nivel del mar. Se han identificado al menos 28 edificaciones entre edificios públicos, plazas y áreas residenciales, en un asentamiento de aproximadamente 25 hectáreas.

La sociedad de Vichama mantuvo interacción con poblaciones de la costa, sierra y selva, lo que enriqueció su desarrollo económico y cultural. Desde 2007, la ZAC impulsa investigaciones, conservación del patrimonio y programas educativos como Caral – Vichama en la Escuela, además de promover la gastronomía, la artesanía y la agricultura tradicional de Végueta.

Vichama Raymi 2025

La doctora Shady anunció que los días 5 y 6 de septiembre se celebrará el Vichama Raymi 2025 en el sitio arqueológico, con ingreso libre, en una fiesta cultural que busca fortalecer la identidad y orgullo de la población en torno a este legado ancestral.