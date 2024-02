Víctor Panaspaico Reyes es natural del distrito de Supe, provincia limeña de Barranca. Desde hace 17 años radica en Chile. El incendio forestal que consumió su vivienda en el barrio de Achupallas, y arrasó con muchos otros sectores de Viña del Mar, en la región de Valparaíso, lo sorprendió cuando retornaba de la playa con su familia la tarde del viernes 2 de febrero. En la siguiente entrevista nos cuenta cómo vivió la tragedia que lo dejó en la calle y solo con la ropa puesta.

¿En qué circunstancias lo sorprendió el incendio forestal y en qué grado lo afectó?

Como pocas veces, ese día salimos a la playa, en la zona de Puchuncavi, porque mi suegra había llegado desde Lima de vacaciones. La prima de mi señora había llegado a mi casa, desde Santiago, para acompañarnos unos días. Como al mediodía vimos en el Instagram la alerta que indicaba “incendio en Placilla de Peñuelas”, en el ingreso de Viña. De ahí a mi casa son como 20 a 30 minutos en auto. En ese momento no le tomamos atención.

¿Y cómo fue el retorno a casa?

Ya como a las 6 o 7 de la tarde empezamos el viaje de regreso y sentimos que caían cenizas. Ingresando a Viña nos topamos con una congestión de autos por la parte auxiliar de la autopista y mucha gente parada en los puentes, y conforme avanzábamos habían más personas metidas entre la pista con poleras puestas como pasamontañas, con el rostro manchado de negro, y también llamaradas que iban saliendo de los pastizales. En ese momento las brigadas nos impidieron el ingreso a la villa donde vivimos. Tuve que dejar mi auto muy lejos, mi señora y mi suegra se quedaron, mi sobrina y yo regresamos a casa para poder ver si había algo en pie. En un primer intento, a las 9 de la noche, no pudimos ingresar, pero las cenizas volaban con fuego, era imposible entrar, ni siquiera para sacar a nuestro perrito. Como a las 11:20 logramos ingresar, pero mi vivienda ya había sido consumida por el fuego.

¿De qué material estaba hecho tu vivienda?

El primer piso estaba construido de ladrillo y el segundo de madera y triplay. Ya cuando llegamos había sido ganado por el fuego. El terreno parecía un campo de batalla donde habían arrojado una bomba.

¿Pudiste recibir algún apoyo de las autoridades peruanas?

Hasta el momento nada. Incluso yo fui ayer (miércoles 7 de febrero) al consulado peruano, que está en Antonio Bellet, en Providencia. Fuimos por el documento de mi suegra que se había quemado por el incendio y que ella requería para retornar al Perú. Me dijeron que necesitaban un certificado de siniestrabilidad antes de poder entregar el salvoconducto. Bueno, finalmente nos dieron el papel.

¿Y qué paso después? Supongo que perdiste también muchos documentos personales en el incendio.

Así es. Le comuniqué a la señorita que se me había quemado mi DNI y me dijeron que me pasarían con la asistenta social, esperamos un tiempo razonable de 30 o 40 minutos antes de que nos atendieran. Cuando sale la asistenta, le digo el número de mi DNI y esta señorita, desde el saque, me exige documentos. Yo le digo, ‘señorita me deja explicarle’, pero ella responde de modo imperativo, ‘no, sus documentos, sino no lo puedo atender’. Pero por eso mismo venimos, le dije, no tengo documento porque se quemaron en el incendio forestal de Viña del Mar. ‘Pero usted debe tener algo…”, insistió. Señorita, le dije, yo tengo aquí mi carné chileno, se lo puedo pasar si usted quiere. Y así, finalmente me recibió, empezó a ver y todo.

¿Antes había recurrido usted al consulado?

Precisamente le dije a la señorita que era la primera vez que iba. Nunca, en los 17 años que vivo en Chile, he pedido ayuda al consulado peruano, ni siquiera para el terremoto.

¿Y qué pasó luego?

Después me dijo que debía de traer un certificado. ¿Pero cómo lo haría? volver a Viña y retornar nuevamente a Santiago es un gasto que no puedo hacer en estos momentos que lo he perdido todo. ‘Esto tiene que ser así’, me insistió. Entonces, para no perder más tiempo le dije ya, que no me atienda, que iba a pagarlo, así que tuvimos que pagar para que nos puedan dar el documento.

¿Usted le explicó toda su situación?

Le dije que yo y mi familia nos habíamos quedado en la calle y solo con la ropa puesta. Ni siquiera en ese momento me dijo sobre la posibilidad de hablar con el cónsul para ver qué ayuda se nos podía brindar, o ver la manera de poder hacer algo allá, en la Quinta Región. Yo sé que hay varios compatriotas dañados que lo perdieron todo al igual que yo.

78

de los 131 fallecidos del incendio en Viña del Mar fueron identificados.

Víctor Panaspaico Reyes

Constructor

Trabaja en el sector Construcción. Natural de la provincia limeña de Barranca, tiene 39 años y desde hace 17 años llegó a Santiago. Desde hace 2 años reside en Viña del Mar, en la región de Valparaiso.