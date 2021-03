Condicionar gastos, rendir cuentas, ocultar compras, apropiarse de bienes o escuchar frases como “¿por qué gastas tanto?”, “yo trabajo y tú te encargas de la casa”, son solo algunas señales de violencia económica y que actualmente se siguen “normalizando” en las relaciones de pareja. Para María José Gómez, directora de la Fundación Forge, debido a la pandemia, muchas mujeres conviven a diario, sin darse cuenta, con este tipo de agresión, porque se han quedado sin trabajo o lo han tenido que dejar para cuidar a los hijos o adultos mayores enfermos.

”La COVID-19 ha acrecentado la brecha de género en temas de empleabilidad en el Perú y 1 de cada 2 mujeres que en el 2020 eran económicamente activas ahora están en casa, situación que genera a que muchas dependan del ingreso del esposo y sobre todo si son madres”, menciona.

overstressed young woman sitting at table with laptop and crumpled papers while her husband shouting at her

La especialista en violencia de género señala que ninguna persona, sea hombre o mujer, debe aceptar ningún tipo de agresión y aunque la económica es un poco difícil de identificar, ya es reconocida desde el 2017 por el Estado peruano y que, por lo tanto, se puede denunciar.

Aclaró que, si bien no hay una base actualizada, de este tipo de delitos, en el 2018, se registraron más de 15 mil casos de violencia económica, y la mayoría eran mujeres entre 30 y 50 años, siendo un 39% acompañado con violencia psicológica y física.

“LO HACE PORQUE TE QUIERE”

Otro tipo de violencia se ejerce cuando los padres evaden las obligaciones alimentarias de sus hijos y fuerzan a la excónyuge a continuar una relación de pareja. “Esto genera dependencia y temor a denunciar que son abusadas física y psicológicamente sobre todo en las madres solteras”, refiere. Gómez explica que la violencia es muchas veces aceptada en el hogar, porque son las propias mujeres mayores (abuelas o madres) que mal aconsejan a las más jóvenes.

“Les dicen ‘Así es, hijita, tú lo escogiste y ahora te aguantas’, ‘Sí te controla el dinero es porque te quiere’ o ‘Si no te da el sueldo es porque está guardando para tus hijos’. Es delicado”, consideró.

COMO ENFRENTARLO

Ana María Guerrero, docente de Psicología de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya sugiere primero enfrentar la realidad, reconocer que está siendo víctima de violencia económica y hablar con la pareja.

”No es necesario que se sepa el salario de la pareja. Lo importante es cumplir funciones y respetarse mutuamente, por ejemplo, si uno tiene empleo debe correr con los gastos de la casa, mientras el otro cuidar del hogar, siempre y cuando así lo decidan”, señala.

En caso, no lleguen a acuerdos, lo segundo, es independizarse y tener confianza en poner un emprendimiento para tener sus propios ingresos. Aconseja a las madres de familia, criar hijos por igualdad de género y no siendo machistas. “¿Cuántas veces les has dicho a tu hijo “deja ahí, tu hermana lavará los platos” o “los hombres no lloran”? Estas frases a simple vista son inofensivas, pero a la larga pueden generar violencia”, recomienda la experta.

