Visita del papa movilizará a unos 850,000 visitantes.

La visita del papa León XIV en noviembre al Perú impulsará el turismo, con la movilización de más de 850,000 visitantes, entre ellos alrededor de 50,000 turistas internacionales, que llegarían para participar en este encuentro de fe, informó ayer el ministro de Comercio Exterior y Turismo, Rogers Valencia.

El titular del Mincetur destacó que Lima, Cusco, Pucallpa y Chiclayo serán los principales destinos de esta movilización, que beneficiará a hoteles, restaurantes, transportistas y otros prestadores de servicios turísticos.

Asimismo, resaltó el trabajo articulado que desarrollan el Gobierno central con autoridades regionales y locales, la Cancillería, la Iglesia y el sector privado para recibir a los visitantes y aprovechar esta oportunidad.

De acuerdo con RPP, como parte de las medidas para facilitar la llegada de viajeros, Valencia indicó que se autorizó temporalmente un vuelo entre Cuenca, en Ecuador, y Chiclayo. Otro de los desafíos será atender la demanda de alojamiento. Para ello, el Mincetur coordina la habilitación de viviendas particulares, bajo un modelo similar al de plataformas como Airbnb.

“Se está trabajando en Pucallpa y en Chiclayo para hacer que las casas puedan habilitarse y permitir la llegada. Esto sucede naturalmente con personas que viven cerca o conocen a alguien o tienen familia; esto que sucede, digamos, no organizadamente, se está tratando de ordenar para ofrecer estos espacios”, explicó Valencia.