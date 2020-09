Durante los últimos días se ha generado un debate entre la comunidad por el inicio de ensayos clínicos de la potencial vacuna contra el nuevo coronavirus en el Perú. Laboratorios de China, Estados Unidos y Reino Unido comenzarán el proceso en las próximas semanas. Sobre lo que conlleva ser voluntario en las pruebas, el epidemiólogo César Cárcamo comentó en Canal N.

Uno de los temores entre quienes aún no deciden ser voluntarios en los distintos ensayos es el peligro que podría originar la dosis si es que los resultados no resultan favorables. Incluso se ha llegado a pensar que existe peligro de muerte.

Cárcamo, quien también es integrante del grupo Prospectiva del Ministerio de Salud (Minsa), descartó dicha posibilidad e incluso consideró que los participantes tendrían menos riesgo de fallecer por la COVID-19 por el solo hecho de formar parte de los ensayos.

“No hay mayor riesgo de morir. Podría haber menos riesgo de morir. (...) En el momento en el que comienza el estudio ya me están protegiendo de muerte contra el coronavirus. Si me tocó el grupo placebo, los que no reciben la vacuna activa sino la otra droga, y la vacuna resulta ser efectiva, al grupo de control lo van a vacunar al final del estudio”, comentó.

Asimismo, se refirió a que las vacunas ya han pasado por las fases I y II de ensayos clínicos, por lo que la seguridad en seres humanos podría estar garantizada.

“Estas vacunas se han probado antes en un grupo relativamente grande de personas. Hay medicamentos que se ha demostrado que son muy dañinos y se dejan de usar. Para probar que no causa la muerte se hacen ensayos en animales y luego de demostrar que es seguro se comienza a probar en un grupo relativo de humanos y luego en un grupo grande de personas”, resaltó.

Eso sí, Cárcamo declaró que el voluntario no puede abusar de la confianza que pueda significar haber sido inoculado con la potencial vacuna, debido a que aún no se ha comprobado la efectividad de la misma.

“Si la vacuna no sirve, después de este estudio grande, se ve que no previene la infección, no está descartando el riesgo de muerte, pero tampoco lo está reduciendo. El único problema sería si el voluntario piensa que está protegido y va a la discoteca, ahí sí estaría en una etapa de riesgo de muerte”, puntualizó.

Investigadores del laboratorio chino Sinopharm arribaron al Perú el último miércoles con las dosis de la potencial vacuna contra la COVID-19 a fin de iniciar la fase III de ensayos clínicos en nuestro país.

