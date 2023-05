Los mercados de los distritos de Sivia, Ayna, Kimbiri y Pichari, ubicados en el Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem), estan en completo abandono, pues en una reciente supervisión del módulo de la Defensoría del Pueblo en Pichari advirtió que estos centros de abasto incumplían las medidas de salubridad y que tampoco contaban con un adecuado sistema eléctrico y de Defensa Civil.

Durante el recorrido al mercado de Sivia, se verificó que los puestos de venta no contaban con un correcto manejo en la manipulación de carnes y que, incluso, se hallaron productos vencidos, los cuales eran vendidos al público pese al estado en los que se encontraban.

Asimismo, se detectó que la Municipalidad de Sivia no habría dispuesto las coordinaciones con el hospital de esta localidad para realizar una capacitación a los comerciantes que expenden alimentos. Además, se verificó que este mercado carece de señalización de emergencia y tampoco cuenta con extintores, lo que constituye un riesgo para comerciantes y consumidores. Los cables de la caja de llave del control de luz también están expuestos.

Un panorama similar se detectó en el centro de abasto de Kimbiri, donde se corroboró que la comuna no realizó las coordinaciones para brindar charlas sobre salubridad a las/os vendedores que realizan venta de alimentos, ya que también se halló carnes en estado de descomposición y productos vencidos. Este establecimiento, además, solo cuenta con 4 extintores, cuyas fechas no están vigentes. Además, las/os comerciantes no han sido capacitados para usar estos aparatos ante un eventual incendio, y que el recinto no tiene señalización de emergencia. Igualmente, se corroboró que en el techo y las paredes de la sección de carnes había telarañas e insectos disecados.

El Módulo Defensorial también recorrió el mercado de Ayna – San Francisco, donde advirtió que la municipalidad distrital no ha brindado capacitación a los comerciantes, en coordinación con el hospital, sobre las medidas de salubridad. Ello debido a que se encontraron carnes en estado regular y productos vencidos.

Del mismo modo, se advirtió no hay una fiscalización continua al establecimiento y que este, incluso, no cuenta con licencia de funcionamiento, debido a que no pertenece propiamente a la comuna.

Finalmente, en el Mercado Modelo de Pichari, se efectuó una supervisión junto con funcionarios de la Municipalidad de Pichari y se identificó que la comuna no ha brindado, desde enero, capacitación sobre salubridad a las/os comerciantes. Además, se constató que las/os vendedoras/es no cuentan con carnet de sanidad y que las carnes que venden se encontraban en estado regular.

Por otro lado, el establecimiento no cuenta con señalizaciones de emergencia y solo cuenta con dos extintores. A esto se suma que los medidores eléctricos y tableros de distribución se encontraban en estado deficiente y no habían recibido mantenimiento.

RECOMIENDAN ADOPTAR RECOMENDACIONES INMEDIATAS

Al respecto, el coordinador del módulo de la Defensoría del Pueblo en Pichari, Elvis Guzmán, recomendó adoptar acciones urgentes, en coordinación con los hospitales, a fin de brindar capacitación oportuna a las/os comerciantes que realizan venta de alimentos, así como adoptar las acciones urgentes que correspondan, a fin de implementar señalización y extintores en los centros de abasto que lo requieran para garantizar la seguridad e integridad de vendedores y usuarios.

Igualmente, invocó a las comunas a efectuar labores de limpieza y que se les dé mantenimiento a los medidores eléctricos y tableros de distribución, así como evaluar la implementación de más extintores, los cuales deberán ser ubicados en puntos estratégicos.