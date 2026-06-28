En un operativo conjunto contra el tráfico ilícito de drogas, el Comando Especial Vraem (CE-VRAEM), integrado por las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú, desmanteló un laboratorio clandestino para la producción de alcaloide de cocaína en el distrito de Vizcatán del Ene, provincia de Satipo, región Junín.

Durante un patrullaje nocturno en los sectores Alto Mantaro y Valle Manantial, las fuerzas del orden ubicaron una estructura camuflada utilizada para el procesamiento de droga en la zona del Valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem).

En el lugar hallaron dos pozas de maceración con aproximadamente cinco toneladas de hoja de coca en remojo, una poza de decantación y diversos insumos químicos empleados en la elaboración de cocaína.

Tras las diligencias del Ministerio Público, el personal destruyó las pozas e incineró la droga en solución, así como los insumos y herramientas encontrados.

Con esta intervención, el CE-VRAEM y la Policía continúan debilitando la infraestructura logística y las fuentes de financiamiento del narcotráfico y el narcoterrorismo en el Valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM).