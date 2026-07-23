Debido al fuerte sismo del último sábado, la sección media del techo de la iglesia Apóstol Santiago León de Chongos colapsó, dejando inservible al menos el 50% de las bancas de la nave central. El reporte preliminar de daños materiales detalla que la torre del campanario presenta severas resquebrajaduras, mientras que los altares laterales ubicados en el ingreso principal sufrieron una grave afectación tras el fuerte impacto.

En medio de la devastación, los feligreses calificaron de milagroso el estado del presbiterio, debido a que el altar principal se mantuvo firmemente en pie como la zona menos afectada por el derrumbe.

Las sagradas imágenes del patrón Santiago, San Pedro y San Pablo no sufrieron daño alguno, mientras que la efigie de la Virgen del Carmen, que permanecía en su anda adornada con flores, fue rescatada prácticamente intacta de entre los escombros.

AL RESCATE

Lejos de amilanarse ante la adversidad, la comunidad —en un esfuerzo conjunto con el Colegio de Ingenieros y la Dirección de Cultura— arriesgó su integridad física entre constantes réplicas para rescatar intactas a sus sagradas imágenes coloniales de los escombros de su histórico templo.

“Este acto valiente demuestra que el fervor religioso del pueblo sigue invencible y se ha convertido en la fuerza moral y el coraje necesarios para iniciar, unidos, la reconstrucción de su amado hogar. En Chongos Bajo, la fe y la profunda devoción hacia el patrón Santiago León constituyen el motor de su identidad, sus ricas tradiciones folclóricas y su economía local”, dijo Henry López Cantorín, poblador que participó en el rescate de las imágenes.