Un sismo de magnitud 3.5 se registró la tarde de este miércoles 22 de julio en la región Junín, informó el Instituto Geofísico del Perú (IGP) a través del Centro Sismológico Nacional (CENSIS).

Según el reporte sísmico, el movimiento telúrico ocurrió a las 17:55:37 horas.

El IGP precisó que el epicentro del sismo se localizó a 13 kilómetros al sur oeste de Chupaca , en la provincia de Chupaca, región Junín.

El evento sísmico tuvo una profundidad de 9 kilómetros y alcanzó una intensidad II-III en Chupaca, lo que indica que fue percibido por la población de la zona.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre daños personales ni materiales a consecuencia del movimiento telúrico.

El Instituto Geofísico del Perú continúa monitoreando la actividad sísmica en el país y recuerda a la población la importancia de contar con un plan de emergencia y una mochila para casos de desastres.

REPORTE SÍSMICO

IGP/CENSIS/RS 2026-0486

Fecha y Hora Local: 22/07/2026 17:55:37

Magnitud: 3.5

Profundidad: 9km

Latitud: -12.15

Longitud: -75.37

Intensidad: II-III Chupaca

Referencia: 13 km al SO de Chupaca, Chupaca - Junínhttps://t.co/EqSFVDk1Ln — Instituto Geofísico del Perú (@igp_peru) July 22, 2026