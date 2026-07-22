Un sismo de magnitud 3.5 se registró la tarde de este miércoles 22 de julio en la región Junín, informó el Instituto Geofísico del Perú (IGP) a través del Centro Sismológico Nacional (CENSIS).
Según el reporte sísmico, el movimiento telúrico ocurrió a las 17:55:37 horas.
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El IGP precisó que el epicentro del sismo se localizó a 13 kilómetros al sur oeste de Chupaca, en la provincia de Chupaca, región Junín.
El evento sísmico tuvo una profundidad de 9 kilómetros y alcanzó una intensidad II-III en Chupaca, lo que indica que fue percibido por la población de la zona.
Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre daños personales ni materiales a consecuencia del movimiento telúrico.
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El Instituto Geofísico del Perú continúa monitoreando la actividad sísmica en el país y recuerda a la población la importancia de contar con un plan de emergencia y una mochila para casos de desastres.