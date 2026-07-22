Un sismo de magnitud 3.6 se registró la mañana de este miércoles 22 de julio en la región Junín, informó el Instituto Geofísico del Perú (IGP) a través del Centro Sismológico Nacional (CENSIS).
De acuerdo con el Reporte Sísmico IGP/CENSIS/RS 2026-0485, el movimiento telúrico ocurrió a las 11:15:21 a. m. (hora local).
Lee: Defensa Civil: “Comunas podrían recibir hasta S/100 mil tras el sismo, pero no suben sus ficha al SINPAD”
Epicentro se ubicó al sur de Chupaca
El IGP precisó que el epicentro del sismo se localizó 17 kilómetros al sur de Chupaca, en la provincia de Chupaca, región Junín.
El evento sísmico tuvo una profundidad de 9 kilómetros y alcanzó una intensidad III-IV en Chupaca, lo que indica que fue percibido por la población de la zona.
Lee: Motociclista se despista y muere al impactar violentamente contra las rocas en Jauja
Sin reportes de daños
Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre daños personales ni materiales a consecuencia del movimiento telúrico.
El Instituto Geofísico del Perú continúa monitoreando la actividad sísmica en el país y recuerda a la población la importancia de contar con un plan de emergencia y una mochila para casos de desastres.