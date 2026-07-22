Un sismo de magnitud 3.6 se registró la mañana de este miércoles 22 de julio en la región Junín, informó el Instituto Geofísico del Perú (IGP) a través del Centro Sismológico Nacional (CENSIS).

De acuerdo con el Reporte Sísmico IGP/CENSIS/RS 2026-0485, el movimiento telúrico ocurrió a las 11:15:21 a. m. (hora local).

REPORTE SÍSMICO

IGP/CENSIS/RS 2026-0485

Fecha y Hora Local: 22/07/2026 11:15:21

Magnitud: 3.6

Profundidad: 9km

Latitud: -12.21

Longitud: -75.27

Intensidad: III-IV Chupaca

Referencia: 17 km al S de Chupaca, Chupaca - Junínhttps://t.co/2MQGtKKKd1 — Instituto Geofísico del Perú (@igp_peru) July 22, 2026

Epicentro se ubicó al sur de Chupaca

El IGP precisó que el epicentro del sismo se localizó 17 kilómetros al sur de Chupaca, en la provincia de Chupaca, región Junín.

El evento sísmico tuvo una profundidad de 9 kilómetros y alcanzó una intensidad III-IV en Chupaca, lo que indica que fue percibido por la población de la zona.

Sin reportes de daños

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre daños personales ni materiales a consecuencia del movimiento telúrico.

El Instituto Geofísico del Perú continúa monitoreando la actividad sísmica en el país y recuerda a la población la importancia de contar con un plan de emergencia y una mochila para casos de desastres.