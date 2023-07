El gobernador regional de Ayacucho, Wilfredo Oscorima Núñez, dijo que los dirigentes interinos del denominado Frente de Defensa del Pueblo de Ayacucho (FREDEPA) que vienen convocando a acciones de protesta como parte de la llamada “Tercera toma de Lima”, no tienen un rumbo ni propuestas y solo buscan crear caos por lo cual no se puede entablar ningún diálogo con ellos.

Al ser consultado sobre la posibilidad de buscar el diálogo con estas organizaciones, la autoridad regional respondió: “Nosotros tenemos las puertas abiertas para conversar, pero lo que pasa es que estos señores no tienen agenda, no tienen propuestas, no tienen rumbo y lo único que quieren es crear caos y eso hay que condenar y rechazar”.

Oscorima Núñez completó, explicando que cuando una organización social se moviliza necesita tener algún pedido que pueda ser atendido en beneficio de los pobladores, pero el FREDEPA – según su opinión- no tiene una agenda sobre la cual conversar.

En tal sentido, dijo que las protestas que se alistan contra el Poder Ejecutivo son netamente políticas por la caída de Pedro Castillo: “Esto es político. Como cayó el señor Pedro Castillo por su propia responsabilidad de haber querido cerrar el congreso y dar un golpe de estado. Todas estas movilizaciones tienen tinte político, no tiene nada que hacer y quieren hacer estas cosas”.