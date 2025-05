MIRA ESTO: https://diariocorreo.pe/peru/los-guardianes-quieren-llevarle-papa-nativa-a-leon-xiv-noticia/

TE PUEDE INTERESAR: https://diariocorreo.pe/edicion/huancayo/alcalde-de-huancayo-vivo-o-muerto-entregare-puente-arequipa-en-el-2026-noticia/

La directora de la Red Valle del Mantaro, Nancy Baquerizo Inga se defendió de sus detractores, que cuestionan que haya asumido dicho cargo en una red que maneja más de 150 centros y puestos de salud.

PRECISA. “Hay gente que no les gusta que yo este en la Red porque saben como es mi forma de trabajo, yo sanciono a las personas por incumplimiento, cuando no hay buen trato a los pacientes. Ellos ya me conocen, estuve en Chupaca y Jauja. Y saben muy bien, cómo los médicos cuando se escapaban les puse sanción en Jauja, ellos saben como es mi trabajo, quizás por eso yo les incomodo tanto”, dijo.

Asimismo, precisó que es enfermera con 10 años de experiencia y es nombrada en el hospital Carrión, donde ejerció cargos de jefatura y por lo tanto asegura que cumple el perfil para el cargo, donde fue evaluada por el Gobierno Regional de Junín, antes de asumir el cargo de confianza.

Sobre el examen del Serums, que dio en su segunda carrera como médico, mencionó que su nota es de 11.60 como están en los resultados que son de acceso público, pidió que este punto se aclare, porque es víctima de ataques.

Finalmente, mencionó que deben juzgarla por el trabajo que realizan en los establecimientos de salud del primer nivel de atención, como parte de su gestión. También fie director en Jauja y en Chupaca, antes del cargo que ostenta en la actualidad.