Mediante la Resolución Suprema N.° 008-2025-SA, el Ministerio de Salud (Minsa) designó a la Dra. Zulma Anaya Chacón como nueva jefa del Seguro Integral de Salud (SIS), en reemplazo del Dr. Luis Napoleón Quiroz Avilés, quien recientemente asumió el cargo de ministro de Salud.

La resolución fue refrendada por el presidente de la República, José Enrique Jerí Oré, y publicada en el Diario Oficial El Peruano.

Trayectoria profesional y experiencia

La Dra. Anaya Chacón es médico cirujana por la Universidad de San Martín de Porres y posee una Maestría en Salud Pública con mención en Administración Hospitalaria por la Universidad Ricardo Palma. Cuenta con más de diez años de experiencia en gestión pública en el sector salud, y ha ocupado cargos de alta dirección y gerencia en diversas instituciones del Estado.

Entre sus principales responsabilidades destacan:

Directora general de la Diris Lima Sur

Directora adjunta de la Diris Lima Este

Gerente adjunta de la Gerencia del Asegurado del SIS

Directora regional adjunta de Salud del Callao

Directora de la Dirección de Medicamentos, Insumos y Drogas del Callao

Además, cuenta con estudios en Alta Gerencia (SERVIR), Gestión de la Calidad, Dirección y Gestión de los Servicios de Salud, y Contrataciones del Estado.

Labor destacada durante la pandemia

Durante la emergencia sanitaria por la COVID-19, la Dra. Anaya desempeñó un rol clave en la coordinación nacional de referencia y contrarreferencia de casos complejos, articulando esfuerzos entre Ipress públicas y privadas, EsSalud, las Fuerzas Armadas y el Minsa.

Su trabajo contribuyó al fortalecimiento del sistema sanitario y a la mejora de la atención médica en todos los niveles.

Compromiso con el aseguramiento universal en salud

Al asumir la jefatura del SIS, la Dra. Anaya Chacón se comprometió a fortalecer el aseguramiento universal, ampliar la cobertura de atención y garantizar un acceso equitativo a servicios de salud de calidad.

El Seguro Integral de Salud está dirigido a todos los residentes del país que no cuentan con otro seguro público o privado, y financia las atenciones médicas de sus afiliados. Los ciudadanos pueden verificar su afiliación a través del aplicativo móvil “Asegúrate e infórmate”, la página web del SIS o llamando a la Línea 113, opción 4.

Datos clave

🩺 Nueva jefa del SIS: Dra. Zulma Anaya Chacón

Dra. Zulma Anaya Chacón 🏛️ Designación: Resolución Suprema N.° 008-2025-SA

Resolución Suprema N.° 008-2025-SA 👤 Reemplaza a: Dr. Luis Napoleón Quiroz Avilés

Dr. Luis Napoleón Quiroz Avilés 📚 Formación: Médico cirujana (USMP), magíster en Salud Pública (URP)

Médico cirujana (USMP), magíster en Salud Pública (URP) 💼 Experiencia: más de 10 años en gestión pública en salud

más de 10 años en gestión pública en salud 🏥 Institución: Seguro Integral de Salud (SIS)

Seguro Integral de Salud (SIS) 📅 Fecha: 29 de octubre de 2025

Preguntas frecuentes

¿Quién es la nueva jefa del SIS?

La médico cirujana Zulma Anaya Chacón, designada por el Ministerio de Salud mediante Resolución Suprema N.° 008-2025-SA.

A quién reemplaza en el cargo?

Al Dr. Luis Napoleón Quiroz Avilés, actual ministro de Salud.

Qué experiencia tiene la Dra. Anaya Chacón?

Más de una década en gestión pública, con cargos de dirección en el Minsa, Diris y el Callao.

Qué es el SIS?

El Seguro Integral de Salud es un sistema que financia la atención médica de quienes no cuentan con otro seguro público o privado.

Cómo verificar la afiliación al SIS?

A través del aplicativo “Asegúrate e infórmate”, la web del SIS o llamando a la Línea 113, opción 4.