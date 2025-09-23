El presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana, anunció la próxima firma de un convenio con el gobierno de Arabia Saudita para la cooperación minera y metalúrgica entre ambas naciones.

Este convenio permitirá potenciar inversiones, proyectos conjuntos de industrialización y transferencia tecnológica, según precisó el Premier, quien aseguró que esta es “una alianza que fortalecerá nuestra posición como un proveedor confiable de minerales estratégicos”.

Junto a este convenio también se informó de la firma de Memorando de Entendimiento entre el Ministerio de Energía y Minas del Perú y el Ministerio de Minería de Chile, para que ambos países que concentran el 40 % de la oferta mundial de cobre puedan incrementar este porcentaje hasta el 51 % al 2037.

“Esto no solo generará mayor valor agregado que mayúsculas a nuestras exportaciones, sino que también nos permitirá posicionarnos como líderes indiscutibles en el suministro de minerales estratégicos para la electromovilidad y las energías limpias”, mencionó.

En otro punto destacó la participación de la Federación Suiza en el proceso de formalización en el Perú. “Gracias a esta cooperación, el Perú avanza en la consolidación de un mercado de oro responsable, basado en la trazabilidad, la transparencia y el respeto a condiciones laborales justas”, precisó.

De otro lado, Arana indicó que el gobierno cuenta con una cartera de proyectos en inversión minera que superan los 64 mil millones de dólares, distribuidos en 67 iniciativas que incluyen construcción y modernización en minas de diversas regiones. A esto se le suman 80 proyectos valorizados en 727 millones de dólares para ampliar la capacidad productiva.