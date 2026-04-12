Hoy, 32 de los 35 candidatos presidenciales registrados votarán en 12 distritos de Lima.

Solo tres postulantes votarán fuera de la capital: César Acuña (Alianza para el Progreso) y Rosario Fernández Bazán (Un Camino Diferente) votarán en Trujillo, La Libertad; mientras que el prófugo Vladimir Cerrón tiene asignado su local de votación en Huancayo, Junín.

En Lima

San Isidro alberga la mayor cantidad de candidatos presidenciales con siete postulantes distribuidos en 5 locales de votación. Le sigue Santiago de Surco con seis candidatos inscritos. San Borja junto a La Molina registran cuatro cada uno.

De otro lado, Miraflores, Rímac, La Victoria y San Martín de Porres registran dos candidatos por cada circunscripción. Luego están el Cercado de Lima, Chorrillos y Punta Hermosa con al menos uno.

Compartidos

La Institución Educativa Emblemática Alfonso Ugarte recibe a tres candidatos presidenciales, convirtiéndose en el local con mayor presencia de postulantes en todo el padrón.

Ellos son Carlos Álvarez (País para Todos), Francisco Diez-Canseco (Perú Acción) y Carlos Jaico (Perú Moderno), quienes comparten el Pabellón 400 en este colegio. Cada uno estará en diferentes salones (401, 402 y 403 respectivamente).

Asimismo, cuatro locales alojan a dos candidatos cada uno: la IEP María Reiche en San Borja, la IE Emblemática Isabel La Católica en La Victoria, la IE Parroquial Reina de la Paz en San Isidro y la Universidad de Lima en Santiago de Surco.

Desayunos

Al cierre de esta edición, al menos 8 partidos habían confirmado que iban a realizar el tradicional desayuno electoral.

Entre estos están Fuerza Popular, Partido del Buen Gobierno, Primero la Gente, Fe en el Perú, Podemos Perú, Perú Primero, Integridad Democrática y el APRA.

Cabe señalar que, Carlos Álvarez adelantó en su mitin de cierre de campaña que no organizará ningún desayuno por ser una “huachafería”.