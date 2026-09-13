Tres bancadas de la Cámara de Diputados solicitaron al presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, rectificar el proyecto de delegación de facultades legislativas.

Ahora Nación, Juntos por el Perú y Obras exigieron que contenga solo dos materias: Seguridad ciudadana y gestión de riesgos de desastres y atención al fenómeno El Niño (FEN).

Con estas modificaciones, el texto final pasaría de las 66 presentadas originalmente a 17 solicitudes.

Los pedidos que quedarían Facultades legislativas Los pedidos que quedarían Si la delegación de facultades se limita a dos ejes 66 pedidos originales 17 pedidos que quedarían -74% reducción del pedido n.° eje pedido 1 seguridad Régimen migratorio y de nacionalización 2 seguridad Rastreo y bloqueo de equipos móviles usados en penales 3 seguridad Marco normativo de armas de fuego y explosivos civiles 4 seguridad Reforma del sistema penitenciario y la reinserción social 5 seguridad Participación temporal de las Fuerzas Armadas en penales 6 seguridad Reinserción social juvenil postpenal 7 seguridad Registro de libertad vigilada postpenitenciaria 8 seguridad Modificación del Código Penal y normas contra extorsión y sicariato 9 seguridad Armas no letales para vigilancia de áreas protegidas 10 seguridad Reglas de empleo de la fuerza de las Fuerzas Armadas 11 seguridad Organizaciones criminales declaradas organizaciones terroristas 12 seguridad Marco legal sobre legítima defensa 13 fen Entrega directa de ayuda humanitaria por el Indeci 14 fen Protección de la pesca artesanal ante fenómenos climáticos 15 fen Resiliencia climática y compensación a productores agrarios 16 fen Ampliación de Obras por Impuestos a infraestructura de defensa civil Incluye gestión de riesgo, vivienda rural para damnificados e IOARR de emergencia 17 fen Optimización del BFH y del Bono de Arrendamiento para damnificados seguridad ciudadana — 12 pedidos gestión de riesgos / FEN — 5 pedidos Metodología: conteo por numeral principal del proyecto, no por sub-literales. Fuente: Oficio N.° 245-2026-PR, PCM, 28 de agosto de 2026.

Por partes

En Seguridad quedarían 12 pedidos. El bloque comprende el régimen migratorio y de nacionalización, el rastreo y bloqueo de equipos móviles utilizados ilícitamente desde penales y centros juveniles, y el control de armas de fuego, municiones, explosivos y productos pirotécnicos de uso civil.

La propuesta busca reformar el sistema penitenciario y regular la participación temporal de las Fuerzas Armadas (FF.AA.) en los penales, así como modificaciones penales y procesales.

También contempla armas no letales para áreas naturales protegidas, reglas de empleo de la fuerza de las FF.AA., declarar a las organizaciones criminales como organizaciones terroristas y un marco sobre legítima defensa.

El FEN no ocupa un apartado específico, sino que aparece disperso en 5 puntos.

El Instituto Nacional de Defensa Civil recibiría la facultad de entregar ayuda humanitaria de forma directa durante los primeros 15 días de una emergencia.

Otro plantea protección para la pesca artesanal frente a fenómenos climáticos. Y en agro, incorpora resiliencia climática.

Además, amplía Obras por Impuestos hacia gestión del riesgo de desastres y defensa civil. Así como viviendas rurales para damnificados y la modificatoria del Bono Familiar Habitacional para atender a familias afectadas.