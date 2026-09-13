Tres bancadas de la Cámara de Diputados solicitaron al presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, rectificar el proyecto de delegación de facultades legislativas.
Ahora Nación, Juntos por el Perú y Obras exigieron que contenga solo dos materias: Seguridad ciudadana y gestión de riesgos de desastres y atención al fenómeno El Niño (FEN).
Con estas modificaciones, el texto final pasaría de las 66 presentadas originalmente a 17 solicitudes.
Por partes
En Seguridad quedarían 12 pedidos. El bloque comprende el régimen migratorio y de nacionalización, el rastreo y bloqueo de equipos móviles utilizados ilícitamente desde penales y centros juveniles, y el control de armas de fuego, municiones, explosivos y productos pirotécnicos de uso civil.
La propuesta busca reformar el sistema penitenciario y regular la participación temporal de las Fuerzas Armadas (FF.AA.) en los penales, así como modificaciones penales y procesales.
También contempla armas no letales para áreas naturales protegidas, reglas de empleo de la fuerza de las FF.AA., declarar a las organizaciones criminales como organizaciones terroristas y un marco sobre legítima defensa.
El FEN no ocupa un apartado específico, sino que aparece disperso en 5 puntos.
El Instituto Nacional de Defensa Civil recibiría la facultad de entregar ayuda humanitaria de forma directa durante los primeros 15 días de una emergencia.
Otro plantea protección para la pesca artesanal frente a fenómenos climáticos. Y en agro, incorpora resiliencia climática.
Además, amplía Obras por Impuestos hacia gestión del riesgo de desastres y defensa civil. Así como viviendas rurales para damnificados y la modificatoria del Bono Familiar Habitacional para atender a familias afectadas.