Ministros de Estado exponen junto al premier Luis Galarreta, los alcances del pedido de delegación de facultades. Foto: Congreso.
Ministros de Estado exponen junto al premier Luis Galarreta, los alcances del pedido de delegación de facultades. Foto: Congreso.

Tres bancadas de la Cámara de Diputados solicitaron al presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, rectificar el proyecto de delegación de facultades legislativas.

Ahora Nación, Juntos por el Perú y Obras exigieron que contenga solo dos materias: Seguridad ciudadana y gestión de riesgos de desastres y atención al fenómeno El Niño (FEN).

Con estas modificaciones, el texto final pasaría de las 66 presentadas originalmente a 17 solicitudes.

Los pedidos que quedarían

Facultades legislativas

Los pedidos que quedarían

Si la delegación de facultades se limita a dos ejes

66
pedidos originales
17
pedidos que quedarían
-74%
reducción del pedido
n.°ejepedido
1seguridadRégimen migratorio y de nacionalización
2seguridadRastreo y bloqueo de equipos móviles usados en penales
3seguridadMarco normativo de armas de fuego y explosivos civiles
4seguridadReforma del sistema penitenciario y la reinserción social
5seguridadParticipación temporal de las Fuerzas Armadas en penales
6seguridadReinserción social juvenil postpenal
7seguridadRegistro de libertad vigilada postpenitenciaria
8seguridadModificación del Código Penal y normas contra extorsión y sicariato
9seguridadArmas no letales para vigilancia de áreas protegidas
10seguridadReglas de empleo de la fuerza de las Fuerzas Armadas
11seguridadOrganizaciones criminales declaradas organizaciones terroristas
12seguridadMarco legal sobre legítima defensa
13fenEntrega directa de ayuda humanitaria por el Indeci
14fenProtección de la pesca artesanal ante fenómenos climáticos
15fenResiliencia climática y compensación a productores agrarios
16 fen Ampliación de Obras por Impuestos a infraestructura de defensa civil
Incluye gestión de riesgo, vivienda rural para damnificados e IOARR de emergencia
17fenOptimización del BFH y del Bono de Arrendamiento para damnificados
seguridad ciudadana — 12 pedidos
gestión de riesgos / FEN — 5 pedidos
Metodología: conteo por numeral principal del proyecto, no por sub-literales. Fuente: Oficio N.° 245-2026-PR, PCM, 28 de agosto de 2026.

Por partes

En Seguridad quedarían 12 pedidos. El bloque comprende el régimen migratorio y de nacionalización, el rastreo y bloqueo de equipos móviles utilizados ilícitamente desde penales y centros juveniles, y el control de armas de fuego, municiones, explosivos y productos pirotécnicos de uso civil.

La propuesta busca reformar el sistema penitenciario y regular la participación temporal de las Fuerzas Armadas (FF.AA.) en los penales, así como modificaciones penales y procesales.

También contempla armas no letales para áreas naturales protegidas, reglas de empleo de la fuerza de las FF.AA., declarar a las organizaciones criminales como organizaciones terroristas y un marco sobre legítima defensa.

El FEN no ocupa un apartado específico, sino que aparece disperso en 5 puntos.

El Instituto Nacional de Defensa Civil recibiría la facultad de entregar ayuda humanitaria de forma directa durante los primeros 15 días de una emergencia.

Otro plantea protección para la pesca artesanal frente a fenómenos climáticos. Y en agro, incorpora resiliencia climática.

Además, amplía Obras por Impuestos hacia gestión del riesgo de desastres y defensa civil. Así como viviendas rurales para damnificados y la modificatoria del Bono Familiar Habitacional para atender a familias afectadas.