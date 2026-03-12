Empieza la cuenta regresiva para las Elecciones Generales 2026 (EG 2026). Desde hoy falta apenas un mes para la fecha elegida, 12 de abril, para la primera vuelta de estos vitales comicios.

En ese contexto, uno de los más grandes retos que tendrán los peruanos será el descifrar la forma correcta de votar debido a que se elegirán presidentes, vicepresidentes, congresistas (diputados y senadores) y Parlamento Andino. Por ello, hay un nivel importante de complejidad de la cartilla que se usará (ver infografía).

En detalle

La cartilla tiene 44 centímetros de largo por 42 de ancho y albergará a 38 diferentes organizaciones políticas. De ese total, 2 no tienen candidato presidencial.

La estructura del documento electoral estará organizada en cinco columnas: la primera destinada a las fórmulas presidenciales; dos para los candidatos al Senado; una para la Cámara de Diputados; y otra para los representantes del Parlamento Andino.

En cada columna, salvo la primera, los electores podrán consignar los números de sus candidatos de preferencia, es decir el voto preferencial. Para el Senado nacional se podrán marcar hasta dos opciones y una para el Senado regional. Igualmente, hay dos posibilidades preferenciales para diputados y dos para el Parlamento Andino. En total, serán 7 recuadros.

Cabe precisar que, en estas últimas semanas, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) también tiene la tarea de explicar el voto cruzado, el cual permite al elector marcar de forma individual en cada bloque. Es decir, se puede votar por un partido distinto en cada uno de los cuatro casos. Eso sí, las dos opciones preferenciales deben pertenecer a la misma agrupación.

De otro lado, el voto también será considerado nulo si la cédula se marca de forma indebida. Por ejemplo, si la señal se coloca fuera del recuadro del símbolo o de la foto del candidato, o si se escriben palabras, firmas o dibujos.

También se anulará si la cédula está rota o alterada y no permite identificar con claridad la intención del voto.

Complejidad

Al respecto, José Manuel Villalobos, especialista en derecho electoral, señaló que no solo la ONPE tiene el reto de explicar a la ciudadanía cómo votar correctamente, sino también las organizaciones políticas que participan en los comicios.

“Es la primera vez que tenemos una elección de esta naturaleza. Pero no solo es función de la ONPE, sino también de los partidos que compiten hacer su campaña. Ellos deben ser los más interesados en difundir su propaganda enseñando a la gente cómo votar”, dijo a Correo.

Acerca del tiempo establecido para votar por la Ley Orgánica de Elecciones, el cual se reduce a 1 minuto, Villalobos señaló que dicha disposición no fue pensada para un escenario con un número tan alto de candidatos.

“Esa ley no fue concebida para una situación como la actual, con más de 30 candidatos presidenciales. Es una cédula que tiene casi el doble de postulantes que en la elección pasada. Por lo tanto, en la práctica esa norma difícilmente se cumplirá”, vaticinó.

Asimismo, el especialista advirtió que la gran cantidad de candidatos y columnas en la cédula ralentizará la votación y el conteo.

“Esto generará demoras en las filas y hará más lenta la votación. El conteo también tomará más tiempo. En 2021 algunas mesas cerraron cerca de la 1 a.m., y ahora podría extenderse aún más”, aseveró.