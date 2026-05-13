La abogada Lesli González Cabanillas presentó su renuncia irrevocable como integrante de la Comisión de Gracias Presidenciales del Ministerio de Justicia, en medio de la controversia generada por el pedido de indulto a Pedro Castillo. Su salida se produjo días después de que se conociera que ambos son originarios de la provincia de Chota, en la región Cajamarca.

La dimisión fue formalizada mediante una carta dirigida al ministro de Justicia, Luis Jiménez Borra . En el documento, González Cabanillas sostuvo que su decisión no responde a incapacidad moral. sino a una situación de “hostilidad sistemática, acoso mediático y discriminación por origen”.

La polémica se intensificó luego de un reportaje de “Cuarto Poder”, donde se reveló que los padres de la abogada fueron docentes de la UGEL en la que también trabajó Pedro Castillo antes de llegar a la Presidencia. Actualmente, el exmandatario cumple una condena de once años y cinco meses de prisión por el fallido golpe de Estado de diciembre de 2022.

González Cabanillas había sido designada la semana pasada para integrar la Comisión de Gracias Presidenciales, en reemplazo de un miembro que dejó el cargo tras aceptar una nueva oferta laboral. Su nombramiento generó cuestionamientos y debate público debido al contexto del pedido de indulto presentado a favor del exjefe de Estado.

En su carta de renuncia, señaló que su salida busca proteger su integridad frente a la exposición pública de los últimos días.

La letrada defendió su trayectoria profesional y remarcó que su carrera en el sector público fue construida con esfuerzo y experiencia. Indicó que inició su etapa laboral como secigrista en la Corte Superior de Justicia de La Libertad y posteriormente desempeñó funciones en distintas instituciones estatales.

Finalmente, González Cabanillas rechazó cualquier cuestionamiento relacionado con su lugar de origen y reivindicó sus raíces chotanas. “Soy una mujer orgullosamente chotana, hija de profesores, abogada y servidora pública de carrera. Nací lejos de Lima y eso no me hace menor; ese origen es fuente de orgullo, no de vergüenza”, expresó en su carta.