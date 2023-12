Tras el anuncio de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en donde declaró que el Estado peruano habría incurrido en el desacato por la excarcelación del expresidente Alberto Fujimori, el abogado del ex reo, Elio Riera, consideró que existiría una interferencia por parte del organismo supranacional.

“Lo que ha dicho la Corte IDH es que el Tribunal Constitucional (TC) no puede interpretar cuándo está obligada o no a cumplir una resolución de supervisión. Entonces, ¿para qué tenemos el principio de soberanía estatal? Es el máximo intérprete de la Constitución [...] En todo caso, si el mensaje que quiere dar la Corte es que el expresidente vaya a la cárcel, pues que lo coloque y no sea ambigua”, manifestó el letrado en una entrevista a Canal N.

La defensa legal del exmandatario afirmó que se encuentra “consternado” por el pronunciamiento de la Corte IDH, que ordenó una “supervisión reforzada” de la obligación de investigar, juzgar y sancionar las graves violaciones de los derechos humanos en los casos Barios Altos y La Cantuta.

“ Este tipo de lineamiento busca interferir en la soberanía estatal [...] Llama mucho a la preocupación este tipo de pronunciamiento y tendrá que absolverse en el momento indicado [...] El TC consideró que esto es cosa juzgada y, como tal, no hay forma de revertirse [...] La Corte tendrá que presentar la queja ante la OEA, donde, finalmente, el Estado peruano tendrá que absolver la posición para viabilizar la soberanía”, sostuvo.

Por último, el abogado Riera aseguró que el Estado peruano notificará al ente internacional sobre la implementación de la decisión del Tribunal Constitucional relativa a la liberación de Alberto Fujimori y, que según los lineamientos de la Constitución, se “siguió el proceso regular”, además de establecer un límite de convencionalidad.

