La Fiscalía de la Nación presentó una denuncia constitucional en contra del expresidente Pedro Castillo Terrones, por el presunto delito de peculado de uso. El exmandatario es acusado de usar manera indebida el avión de la FAP y otras aeronaves de las fuerzas armadas del Perú para asuntos personales.

Al respecto, el abogado de Castillo, Walter Ayala, en una entrevista para Exitosa, intentó justificar este irregular acto. “¿Un presidente de la República tiene que agarrar bus para ir por carretera a Chora? El presidente de la República es el primer dignatario del Perú y para trasladarse tiene que utilizar vehículos del Estado y si es una zona distante como entre Lima y Cajamarca, es normal que agarre un helicóptero. No le veo nada de raro en ese sentido”, alegó.

Según la Fiscalía de la Nación, el 9 de octubre de 2021, Castillo empleó un avión de la Fuerza Aérea del Perú (FAP) para viajar desde el Grupo Aéreo n.° 8 del Callao hasta la provincia de Jaén, en el departamento de Cajamarca.

Posteriormente, se desplazó en helicópteros del Ejército del Perú hasta la provincia de Chota, distrito de Tacabamba, específicamente a la localidad de San Luis de Puña. Estos desplazamientos, según la Fiscalía, no estaban relacionados con funciones oficiales, sino que tenían fines estrictamente familiares, el cumpleaños de su hermana Irma Castillo Terrones, al cual asistió junto a diez familiares.

Sin embargo, este hecho no constituiría un acto ilegal para su abogado. “Lo que se está cuestionando que es que en ese avión viajaron sus familiares, por ahí viene el tema. Sería distinto que se le haya dado un vehículo a la familia para que ellos hagan uso de ese avión. Él estaba viajando en ese avión y fue ahí con su familia ¿Cuál es el perjuicio o el acto lesivo?”, cuestionó.

En opinión de Ayala, la acusación presentada por la Fiscalía no tiene sustento, por lo que podría ser archivada. “Yo no le veo camino a esa denuncia. Acá se ha gastado fiscales, tinta, tiempo para que esto en el Poder Judicial se archive. El presidente tiene cinco denuncias constitucionales, pero esta no tiene ni pies ni cabeza”, dijo.

La acusación fiscal se basa en un informe de la Contraloría. El documento detalla que Castillo hizo 98 desplazamientos aéreos durante su mandato, entre el 28 de julio de 2021 y el 9 de julio de 2022, sin actividades oficiales en las localidades.





