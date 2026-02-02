El abogado Humberto Abanto aseguró que la resolución emitida por la Primera Sala Penal de Apelaciones del Callao no califica en ningún extremo como “prófugo” al gobernador regional Ciro Castillo Rojo, y sostuvo que su ausencia se mantuvo dentro de los márgenes establecidos por la ley.

En declaraciones a la prensa, Abanto explicó que la normativa contempla la figura de la restitución de pleno derecho, la cual establece que la suplencia en el cargo cesa automáticamente cuando el titular se presenta, sin necesidad de trámite adicional ni plazos distintos a los previstos legalmente.

Asimismo, precisó que no existió solicitud de licencia, ya que, según indicó, la situación se ajustó al marco legal vigente. En ese sentido, rechazó que el Consejo Regional del Callao haya adoptado algún acuerdo formal para evaluar una eventual vacancia del gobernador.

El abogado remarcó que las versiones que señalan un supuesto impedimento para el retorno de Castillo Rojo corresponden únicamente a opiniones personales de algunos consejeros y no a una decisión colegiada del Consejo Regional.

Advierte acciones legales

Abanto sostuvo que Ciro Castillo Rojo debe ingresar de inmediato a la sede del Gobierno Regional del Callao y advirtió que, de impedirse su acceso, se activarían las acciones legales correspondientes. Según señaló, esta situación ya podría configurar un presunto delito contra la libertad personal en perjuicio del consejero delegado Salvatore Salpietro.

Añadió que la defensa evalúa presentar denuncias adicionales, entre ellas una por presunta usurpación agravada, al considerar que el inmueble público estaría siendo ocupado sin sustento legal. De concretarse, explicó, el Ministerio Público podría intervenir para restituir la posesión del local.

Investigaciones no suspenden funciones

Respecto a las investigaciones que afronta Castillo Rojo por presuntos delitos de organización criminal y colusión agravada, el abogado sostuvo que estas no generan una suspensión automática del cargo, ya que la ley no contempla dicha medida en estos casos.

Finalmente, Abanto recordó que el gobernador cuenta con credencial vigente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y que, al haberse presentado en la sede regional, la suplencia quedó concluida. Su llamado al Consejo Regional, indicó, es a cumplir con la ley.